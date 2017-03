Borna. Ein BMW fuhr einen Elfjährigen in Borna an, verletzte ihn schwer – und flüchtete unerkannt: Die Polizei fahndet nach dem dunklen Wagen, der am Donnerstagnachmittag, 15 Uhr, auf der Leipziger Straße unterwegs war.

Der PKW erfasste den Jungen in Höhe der Fußgängerampel an der Geschwister-Scholl-Straße. Der Elfjährige querte gerade die Fahrbahn. Der Junge erlitt schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt. Die Polizei sucht dringend Zeugen zum Hergang des Verkehrsunfalls und zum geflüchteten Verursacher. Hinweise nimmt das Polizeirevier Borna unter der Telefonnummer 03433/2440 entgegen.

Von Ekkehard Schulreich