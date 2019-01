Pegau

Der Elsterchor in Pegau ist seit mehreren Wochen auf sich alleine gestellt. Nach der Trennung von Hiltrud Wude suchen die 25 Sängerinnen und Sänger händeringend einen neuen Chorleiter beziehungsweise eine Leiterin.

„Wir proben im Moment nur für uns“, sagt die Vorstandsvorsitzende Kornelia Luckert-Knoblauch, die zusammen mit Albert Mohr kommissarisch die Leitung übernommen hat. „Wichtig ist zunächst einmal, die Gemeinschaft zu erhalten und das bestehende Repertoire zu wiederholen.“ Um neue Stücke einzustudieren, „müssen wir aber dringend einen kompetenten Partner finden.“

Anfragen bei befreundeten Chören in Eula, Lobstädt und Neukieritzsch, Aushänge in den Musikschulen sowie ein SOS-Funk an den Leipziger Chorverband brachten bis heute nicht den gewünschten Erfolg, bedauert es die Elstertrebnitzerin.

Bis zum April soll ein neuer Leiter für den Pegauer Chor gefunden werden

Bis zu seinem 6. Geburtstag im April dieses Jahres will der gemischte Elsterchor fündig geworden sein. „Wir haben schon viel erreicht und uns einen guten Namen in Pegau und Umgebung gemacht“, rührt Kornelia Luckert-Knoblauch die Werbetrommel und gibt die Hoffnung nicht auf.

Der Pegauer Elster-Chor sucht dringend eine neue Leitung. Quelle: Hans-Hermann Koch

Das Repertoire der Sänger sei sehr vielseitig, berichtet sie, es umfasse Volkslieder, Gospels, Madrigale und Evergreens. „Wir singen drei- und vierstimmige Chorsätze, aber auch einfaches Liedgut, mit dem wir zum Mitsingen auffordern.“ Mehrere Konzerte im privaten und öffentlichen Bereich hätten dieses Konzept bestätigt und großen Anklang gefunden. Die nächsten Termine stehen auch schon vor der Tür, etwa am 10. Februar in der Klinik Zwenkau sowie im März in den Seniorenheimen Böhlen und Zwenkau.

Elsterchor ist offen für alles Neue

„Wir sind keine Profis, sondern ein Laienchor“, macht die Vorstandsvorsitzende klar. „Unser Grundgedanke ist, die Freude an der Musik zu erleben und an die Menschen weiterzugeben.“ Nach dem Motto „Singen bringt Freude ins Herz“ ist der Elsterchor offen für alles Neue und pflegt darüber hinaus ein geselliges Vereinsleben. Die Proben finden immer donnerstags von 19 bis 21 Uhr im Rathaussaal Pegau statt, Neueinsteiger sind jederzeit herzlich willkommen.

Am 1. Februar geht zudem die neue Internetseite der Pegauer online. „Unsere bisherige Seite wurde vom Netz genommen. Jetzt haben wir einen jungen Mann in Pegau gefunden, der die Homepage in unserem Namen wieder aufbaut. Und das macht er sehr gut.“

Kontakt über Kornelia Luckert-Knoblauch, Telefon 034296/72486 oder per E-Mail pegauer-elster-chor@t-online.de.

Von Kathrin Haase