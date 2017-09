Elstertrebnitz lässt die Böschung am Elstermühlgraben stabilisieren

Elstertrebnitz. Gut vorangekommen ist die Sanierung eines Böschungsabschnitts des Elstermühlgrabens. Das erklärte der Elstertrebnitzer Bürgermeister David Zühlke (CDU) in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend. Das Projekt ist die letzte Hochwassermaßnahme der Kommune, die Folgen der Flut vom Juni 2013 beseitigt.

Zuletzt aber gab es eine Verzögerung, weil die Arbeit der TBS Baugesellschaft aus Fuchshain (Naunhof) von Vandalen sabotiert worden war. Diese hatten am großen Bagger nicht nur die Scheiben zerstört, sondern auch den Motor so stark beschädigt, dass das Fahrzeug abtransportiert werden musste, so Zühlke weiter.

In der neuen Woche soll das Wasser wieder in den vorerst trockengelegten Elstermühlgraben geleitet werden, kündigte der Bürgermeister an. Derzeit fließt es durch eine Rohrleitung an der Baustelle vorbei. Die Straße zwischen den Ortsteilen Eulau und Elstertrebnitz ist zunächst bis zum 29. September komplett gesperrt.

Mit Kosten von geplanten fast 300 000 Euro ist das die zweitteuerste Investition der Kommune in diesem Jahr. Da jetzt auch weitere Projekte laufen und finanziert werden müssen, beschlossen die Abgeordneten eine Erhöhung des Kassenkredits der Gemeinde, eine Art Dispo, um fast eine halbe Million auf 812 000 Euro.

Von Olaf Krenz