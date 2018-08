Elstertrebnitz

Die aktuellen Elstertrebnitzer ABC-Schützen sind in der Stadt Pegau eingeschult worden – wie ihre Vorgänger seit 17 Jahren. Schon 1997 angekündigt, musste 2001 die Grundschule im Dorf nach längerem Widerstand der Gemeinde schließen. Inzwischen laufen verstärkt Bestrebungen, die Bildungseinrichtung für Erst- bis Viertklässler zurückzuholen. „Wobei es um ein größeres Konstrukt geht“, sagt Bürgermeister David Zühlke (CDU).

Eigene Interessen und Entlastung für Pegau

Elstertrebnitz arbeitet dabei mit seinem Verwaltungspartner Pegau zusammen, weil dort die Häuser für den Nachwuchs aus den Nähten Platzen. Er sei sich mit Stadtchef Frank Rösel (parteilos) einig, wieder eine Schule und auch einen Hort, der damals ebenfalls aufgegeben werden musste, in der Gemeinde zu etablieren. „In der Förderschule sollte das möglich sein, die Räumlichkeiten wurden ja früher schon gemeinsam genutzt.“ Eine große Sanierung ist dafür nicht erforderlich; zum 55. Geburtstag des Gebäudes 2015 wurden umfangreiche Umbaumaßnahmen gewürdigt. Und zusätzlich strebe die Kommune die Erweiterung der Kindertagesstätte an. „Neben unserem eigenen Interesse geht es darum, Pegau zu entlasten.“

2015 wurde der 55. Geburtstag des Schulgebäudes gefeiert. Quelle: Olaf Becher

Die Zeit drängt – vor allem für die Kita

Hier wie dort werden reichlich Kinder geboren. „Wenn sich die Zahlen weiter so fortsetzen, können wir spätestens im August 2019 niemand neu in unserer Kita aufnehmen“, sagt Zühlke. In der Nachbarstadt habe es wohl schon Ablehnungen gegeben; dort wird schon länger auf ein Neubauprojekt sowie eine Außenstelle hingewirkt. „Die Zeit drängt also.“ In Elstertrebnitz soll künftig die dritte Etage der Kita mitgenutzt werden. „Ein Architekt plant schon. Es muss im nächsten Jahr mit Umbau und zweitem Rettungsweg losgehen.“ Beim Fördermittelgeber habe er angefragt und eine wohlwollende Antwort erhalten. Eine feste Zusage für Gelder gibt es aber noch nicht.

Über Schule entscheiden Landkreis und Freistaat

Ganz so weit ist das Vorhaben Grundschule/Hort nicht. Da müssen der Landkreis und der Freistaat mitreden und vor allem zustimmen. Schriftverkehr mit der Behörde in Borna sowie dem Landesschulamt (Standort Leipzig) besteht schon eine Weile. „Am 11. September gibt es dazu bei uns ein Gespräch mit dem Landratsamt“, kündigt Zühlke an. Er rechnet sich durchaus Chancen aus. „In diesem Jahr stellt die Gemeinde 17 Erstklässler, fürs nächste sind es derzeit fast ebenso viele.“ Für eine Genehmigung werden in Sachsen 15 Kinder für die 1. Klasse sowie je 14 für die weiteren drei Stufen verlangt. Daran scheitert wohl noch knapp Pegaus Ortschaft Kitzen, die ebenso gern ihre Grundschule zurück hätte.

Von Olaf Krenz