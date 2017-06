Backhaus-Produktionsleiter Heiko Rühling (r.) erklärt den Elstertrebnitzer Förderschülern, dass die Verkäuferinnen Yvonne Reimer (l.) und Gabriele Gehrke aus Teigrohlingen Brötchen backen – was in der Produktionshalle zudem in viel größerer Stückzahl erfolgt: insgesamt 130 000 Brötchen am Tag.



Quelle: Jens Paul Taubert