Groitzsch

Unter dem Motto „ Adventsvormittag“ sind Mädchen der Lernförderschule Elstertrebnitz am Montag in der Bella-Senioren-Residenz in Groitzsch musikalisch aufgetreten. „In allen drei Wohnbereichen möchten wir weihnachtliche Fröhlichkeit verbreiten“, erklärte Musiklehrerin Wendy Pasewark. Und Kathrin Scheuermann fügte hinzu: „Wir haben fünf Lieder zur Weihnachtszeit und drei moderne Tänze in zwei Ganztagsangeboten an der Schule vorbereitet.“

Zweiter Auftritt der Schüler in der Bella-Senioren-Residenz

Die zwölf Viert- bis Siebtklässlerinnen aus den Arbeitsgemeinschaften „Musik & Tanz“ und „Fit & entspannt“ übten seit Schuljahresbeginn unter anderem für die Adventsveranstaltungen. In der „Bella“ war es für sie der zweite Auftritt. Der dritte folgt am Freitag an der heimischen Schule und wird der Höhepunkt sein. Dann gehören die Mädchen zum Programm mit der Sächsischen Bläserphilharmonie. Das Ensemble aus Bad Lausick führt in Elstertrebnitz das Schülerkonzert „Der Nussknacker“ auf.

Die Verbindung der Elstertrebnitzer Einrichtung zur Pflegegruppe Krumbholz, die Heime in Groitzsch und Pegau betreibt, besteht seit einigen Jahren. Unter anderem absolvieren die Schüler hier Tagespraktika.

Von Mathias Bierende