Elstertrebnitzer Straße nach Böschungssanierung wieder frei

Elstertrebnitz. Am Sonnabend soll die Straße zwischen den Elstertrebnitzer Ortsteilen Eulau und Elstertrebnitz wieder geöffnet werden. Das teilte Bürgermeister David Zühlke (CDU) der LVZ mit. „Die Böschungssanierung an diesem Abschnitt des Elstermühlgrabens ist weitgehend fertiggestellt. Die Leitplanken werden noch aufgestellt.“ Damit könne der Verkehr aus Richtung Pegau wieder fließen, sodass die Umleitung über die Bundesstraße 2 aufgehoben werde.

„Die Firma TBS Baugesellschaft aus Fuchshain (Naunhof) hat richtig gute Arbeit geleistet“, so Zühlke. „Die Sperrung war ja auch nur bis einschließlich 29. September angekündigt.“ Die Arbeiten hatten am 7. August begonnen. Dabei musste das Unternehmen „mit schwierigsten Bedingungen kämpfen“, fügte er hinzu. Nicht nur, dass am großen Bagger Scheiben zerstört und der Motor stark beschädigt worden war, sodass das Fahrzeug abtransportiert werden musste. „Zuletzt ist auch Drainage gestohlen worden. Wer klaut so was?“, fragte der Bürgermeister verärgert.

Trotz der Probleme erfolge aber die Straßenfreigabe pünktlich. Einige Restarbeiten werden dann noch ausgeführt. Die offizielle Bauabnahme und Übergabe sind für den am 10. Oktober geplant.

Von okz