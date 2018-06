Elstertrebnitz/Groitzsch/Pegau

In fast allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens wird von staatlicher Seite ehrenamtliches Engagement benötigt, gar gefordert. Weil öffentliche Gelder vielfach nicht ausreichen und es Mitwirkung in der Demokratie bedeutet. Dass es, wenn sich dann Freiwillige finden, nicht immer ganz einfach ist, diese tatsächlich in die Arbeit einzubinden, zeigt sich unter anderem bei der aktuell laufenden Schöffenwahl. Speziell in Elstertrebnitz, wo ein Mehr an Kandidaten für das Amt der ehrenamtlichen Richter Probleme bereitet. Was wohl nicht zuletzt an der deutschen Bürokratie liegen dürfte.

Fünf Interessenten für eine Stelle

Fünf Frauen hatten in der Gemeindeverwaltung ihr Interesse bekundet, neben einem Berufsrichter am Amtsgericht Borna beziehungsweise am Landgericht Leipzig als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen teilzunehmen. Dabei geht es um die Amtszeit von 2019 bis 2023. Allerdings soll es aus Elstertrebnitz „nur“ einen Schöffen geben, gab Bürgermeister David Zühlke (CDU) in der Ratssitzung weiter.

Losverfahren geht nicht

Ihm sei mitgeteilt worden, dass bei einer solch deutlichen Überschreitung der Anzahl – immerhin 400 Prozent – die gesamte Vorschlagsliste ungültig werde. Das wolle er nicht riskieren. Ein von ihm angeregtes Losverfahren wurde aber gerichtlicherseits verworfen, so Zühlke. Worauf er allgemeines Kopfschütteln bei Abgeordneten und Besuchern erntete.

Ein Quartett ist nun Reserve

Schließlich wurde vereinbart und beschlossen, die erste, also „schnellste“ Bewerberin zu melden. Das übrige Quartett solle in einem weiteren Schreiben dem Amtsgericht mitgeteilt werden – als Reserve, wenn in anderen Kommunen die Kandidatenzahl nicht ausreicht. Nachdem es bei der öffentlichen Auslegung der Vorschlagsliste keine Einwände gab, sind beide Briefe abgeschickt worden.

Fünf Interessenten in Groitzsch

Trotz der gleichen Anzahl Bewerber war das Thema in der Groitzscher Stadtratssitzung keine große Nummer. Bei vier geforderten Schöffen sei das Plus ja nur ein kleines, meinte Bürgermeister Maik Kunze (CDU). Die Auswahl überließen die Abgeordneten dem Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht.

Sechs Bewerber in Pegau

In Pegau hatten sich sechs Interessenten gefunden. Einer musste gestrichen werden, weil er vorm Jahreswechsel seinen 70. Geburtstag feiert. Dieses Alter ist ein Ausschlussgrund, so Bürgermeister Frank Rösel (parteilos). Damit kann die Elsterstadt ebenfalls ein Quintett melden; wenn nicht binnen einer Woche nach der bis Freitag laufenden Auslagefrist Einwände vorgebracht werden.

Bewerber ums Schöffenamt: Groitzsch: Kathleen Vahl, Brigitte Müller, Michael Konietzky, Ronny Steinkopf, Karin Olikosky. Pegau: Steffen Schleehahn, Peter Möllers, Klaus Gastreich, Peter Jentzsch, Mareen Wiedermann. Elstertrebnitz: Marlis Blume; extra gemeldet: Ines Berkner, Eva Steinhardt, Verona Stachelhaus, Annett Rüdiger.

Von Olaf Krenz