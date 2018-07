Borna Landleben - Elstertrebnitzer bringt Landbäckerei voran Bis 2022 will der Elstertrebnitzer Projektleiter Lars Arndt das ehemalige Braugut Oderwitz an der B 2 bebauen. Seit Jahren verfolgt er die Idee einer Landbäckerei mit Café und Gewölbe-Restaurant.

Lars Arndt will an der B 2 in Elstertrebnitz eine Landbäckerei aufbauen – im Hintergrund ist das künftige Bäckereigebäude zu sehen. Quelle: Jens Paul Taubert