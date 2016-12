Pegau. Es wird langsam knapp mit freien Flächen für Häuslebauer in Pegau. Zumindest könnte es nach bisherigem Planungsstand im nächsten Jahr passieren, dass die Elsterstadt Interessenten kaum noch freie Grundstücke anbieten kann, deutete Bauamtsleiter Gunther Grothe vor den Stadträten an. Um einem solchen Engpass entgegenzuwirken, brachten die Abgeordneten nun ein neues Wohngebiet an den Start: Sie beschlossen die Erarbeitung des Bebauungsplanes „Schlossfabrik“. Der erste Entwurf könnte im April 2017 vorliegen.

Dabei hatte die Stadt in den vergangenen Monaten die Entwicklung an anderen Standorten vorangetrieben. Im Wohnbaugebiet „Am Wasserturm“ wurde der 8. Bauabschnitt eröffnet, weil in den bisherigen Bereichen fast 100 Prozent der Grundstücke verkauft sind. Obwohl fürs neue Areal erst kürzlich die reichlich 240 000 Euro teuren Erschließungsarbeiten aufgenommen wurden, sind die aktuell verfügbaren acht Parzellen mindestens reserviert, sagte Grothe. „Da ist wohl im ersten Quartal 2017 alles weg.“ Vier weitere Bauflächen sind wegen eines Erbenstreits vor Gericht derzeit nicht zu nutzen. Für diesen Bauabschnitt hatte der Stadtrat im Oktober den Preis auf 78 Euro pro Quadratmeter angehoben. „Damit wir unser Eigentum nicht ganz verschleudern, aber noch attraktiv blieben“, hatte Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) angesichts gestiegener Bau- und Grundstückspreise andernorts formuliert.

So weit ist es beim Wohngebiet „Pe­gau-West“ zwar noch nicht. Es entsteht zwischen Carsdorfer Straße und Bahnlinie, nördlich der Nordstraße. Da wurde zu­nächst die Audigaster Firma Nowotny mit der Baufeldfreimachung beauftragt. Sie soll die Reste des früheren Volkseigenen Gutes beseitigen, darunter Garagen, Geflügelställe und Lauben; die Kosten sind mit gut 31 000 Euro veranschlagt. Im Frühjahr könnte die Erschließung beginnen, so Grothe. Dennoch sind hier von 19 Grundstücken bereits acht für den Bau von Einfamilienhäusern reserviert. Dabei ist noch nicht mal ein Preis festgelegt.

Den Zuspruch von Interessenten will Pegau künftig natürlich nicht zurückweisen müssen. Deshalb nimmt die Kommune das innerstädtische Gebiet „Schlossfabrik“ in Angriff. Auf etwa einem Hektar können 20 bis 25 Grundstücke entstehen, sagte der Bauamtsleiter: „Das ist davon abhängig, ob wir auch Wohnungsbau, also Mehrfamilienhäuser, wollen.“ Und während vor Jahren noch 500 Quadratmeter als große Parzelle galten, wollen „die Leute heute eher 700 bis 800, es wird mehr im Bungalowstil gebaut“.

Nach dem Wegzug der Schlossfabrik nach Groitzsch hatte die Stadt 2008 einen Teil der Industriebrache für einen symbolischen Euro übernommen. 2010 waren der Abbruch und die Gestaltung einer Grünfläche erfolgt. Weil Fördermittel ge­flossen waren, gibt es dafür aber eine Veränderungssperre von zehn Jahren, an die Stadtrat Reinhard Döring (SPD) erinnerte. Dadurch wird bei früherer Nutzung eine Ablöse fällig, bestätigte Amtsleiter Gunther Grothe. Die jedoch nach Ablauf von mehr als der Hälfte der Zeit so hoch nicht mehr sein könne, „vielleicht 15 000 Euro“. Das würde Pegau in Kauf nehmen, zumal bis zum bestätigten Bebauungsplan noch etwa ein Jahr vergeht.

Von Olaf Krenz