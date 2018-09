Borna

Irgendwie musste es so kommen. Dass Sven Böer dereinst an die Spitze des väterlichen Betriebs treten würde, schien zwar nicht in Stein gemeißelt, war wohl aber klar. „Natürlich hätte er auch etwas anderes machen können“, sagt Reinhard Böer, bisheriger Chef des gleichnamigen Dachdeckerunternehmens mit Sitz im Zedtlitzer Gewerbegebiet. Jetzt hat sein Sohn Sven offiziell die Geschäftsführung übernommen.

Junior Sven, mittlerweile 41 Jahre alt und damit in der Blüte seiner Jahre, kam schon als Kind unweigerlich mit dem väterlichen Geschäft in Berührung. Schließlich hatte sich Reinhard Böer im Jahr eins nach der Wiedervereinigung selbstständig gemacht. Berufliche Erfahrungen hatte er da bereits zur Genüge gesammelt. Schließlich hatte der heute 61-Jährige im Jahr 1973 beim damaligen VEB (Volkseigenen Betrieb) Bau Borna begonnen. Mit Beginn der neuen Zeit nutzte der Dachdeckermeister die Gelegenheit zum Sprung in die Selbstständigkeit.

Nach der Schule eine Dachdeckerlehre begonnen

Das geschah in der Leipziger Straße in Borna, wo die Familie wohnte. Da konnte es gar nicht ausbleiben, dass Sohn Sven mitbekam, wie der Laden lief. „Als ich mit 15 Jahren Kleingeld brauchte, habe ich in den Ferien gearbeitet.“ Auf den Baustellen unter der Ägide der gestandenen Gesellen. So wie auch nach dem Ende seiner Schulzeit, als er, nahezu logisch, seine Lehre als Dachdecker begann.

Keine Privilegien als Sohn vom Chef

Dass der Sohn des Chefs dabei Privilegien gehabt hätte – Fehlanzeige. Theoretisch, macht er klar, sei es zwar denkbar, dass der Sprössling des Firmeninhabers verhätschelt werden könnte, in der Böerschen Praxis aber war das nicht der Fall: „Die Gesellen haben mir gezeigt, dass ich doppelt so gut sein musste.“ Was bedeutete, dass er als Stift auf dem Bau in die Mitte musste – auf dem Gerüst, wenn die schweren Dachlatten von ganz unten nach ganz oben durchzureichen sind. Wer in der Mitte steht, hat dabei die unkomfortabelste Position. Dachlatten hoch zu nehmen und weiterzureichen erfordert Kraft, die ein Teenager noch nicht ganz so hat.

Firma beschäftigt heute sechs Leute

Auch für andere, weniger beliebte Jobs war der heutige Firmenchef meist vorgesehen. Etwa wenn es darum ging, Baustellen nach getaner Arbeit aufzuräumen. Hilfe vom Vater gab es dabei kaum. Sven Böer erinnert sich an den altbekannten Spruch von den Lehrjahren, die eben keine Herrenjahre sind. Heute sagt er: „Das war gar nicht so schlecht.“ Als er dann als Geselle im Unternehmen arbeitete, war das die Zeit, in der die Firma Böer, eine GmbH, mehr als 30 Mitarbeiter hatte. Es war der Nachwende-Bauboom, als allerorten damit begonnen wurde, den Nachholebedarf in Sachen Neubau und Sanierung zu decken. Dabei halfen auch staatliche Förderprogramme; als die 1997 endeten, kam auch Reinhard Böer nicht umhin, seinen Betrieb personell zu verkleinern. Heutzutage stehen bei dem Unternehmen, das seit 24 Jahren seinen Sitz in Zedtlitz hat, sechs Leute in Lohn und Brot.

Mit 21 auf der Meisterschule

Sven Böer jedenfalls, dem schon beizeiten klar war, dass er dereinst in die väterlichen Fußstapfen treten würde, war ehrgeizig. Deshalb besuchte er bereits mit 21 die Meisterschule und rückte nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung Stück für Stück mehr an die Unternehmensspitze heran. Vater und Sohn wurden ein Team, der eine als Geschäftsführer, der andere als Vorarbeiter, neudeutsch Polier genannt.

Probleme immer vernünftig miteinander geklärt

Was natürlich keineswegs konfliktfrei bleiben konnte, so wie es normal ist, wenn Menschen zusammenarbeiten und bisweilen unterschiedliche Ansichten in der Sache haben. Zwar lagen die Entscheidungen letzten Endes beim Alten, „aber wir haben immer alles vernünftig miteinander geklärt“, sagt der Junge. Und wenn es in der Sache mal nicht mehr vorwärts ging und ein gemeinsamer Nenner nicht in Sichtweite war, wurde das Problem auch mal vertagt.

Wechsel seit fünf Jahren vorbereitet

So rückte der Tag des Führungswechsels näher. Nicht von jetzt auf gleich, „denn wir haben das schon seit fünf Jahren vorbereitet“. Mit einem professionellen Unternehmensberater, was Seniorchef Reinhard Böer prinzipiell nur empfehlen kann. Seit zwei Jahren schon wirkt Sohn Sven in der Geschäftsführung mit, jetzt hat er das Zepter übernommen.

Senior geht nicht in Rente

Vater Reinhard wird dennoch keineswegs Rentner. „Ich mache jetzt aber nur noch kleinere Reparaturen“, und er übernimmt dabei Aufträge, die zuvor über den Schreibtisch seines Sohns gegangen sind. Dass er jetzt aufhört, hat auch damit zu tun, dass er seinem Sohn das Geschäft beizeiten übergeben wollte, als Anfang-Vierziger, der voll im Saft steht. Für den Senior wird damit auch der Arbeitstag kürzer. „Ich gebe die Verantwortung ab.“ Vorbei sind die Zeiten, in denen er 4 Uhr in der Frühe am Schreibtisch saß, weil er sich da ungestört in Ausschreibungen vertiefen konnte. Sohn Sven lässt es geruhsamer angehen. „Ich bin erst 4.30 Uhr im Büro.“

Arbeiten vielleicht noch mit 70

Wie lange Reinhard Böer noch arbeiten wird, lässt er offen. „Vielleicht noch mit 70“, dann aber keineswegs mehr wie derzeit acht Stunden. In gewisser Weise trainiert er ab. Im Falle eines Falles steht er seinem Sohn mit Tipps und Hinweisen zur Verfügung, aber er weiß sein Lebenswerk bei Sven in guten Händen.

Geld für Mylin-Projekt gesammelt

Das wurde kürzlich offiziell gefeiert, mit Kollegen und Kunden. Dabei sammelten Vater und Sohn Böer auch für das Mylin-Projekt Deutschland, einen Verein, der sich die Förderung der Erforschung von Therapien zur Behandlung von Multipler Sklerose und Leukodystrophien zur Aufgabe gemacht hat. Dabei kamen 1500 Euro zusammen.

Von Nikos Natsidis