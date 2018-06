Borna

Auch wenn viele Details noch offen sind: Wenn Borna im nächsten Jahr das Landeserntedankfest ausrichtet, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. Dazu gehört Platz für ein großes Festzelt, das vermutlich auf dem Markt stehen dürfte. Das hat Peter Neunert, der Geschäftsführer des Sächsischen Landeskuratoriums ländlicher Raum, klargemacht. Das Kuratorium ist der Träger der alljährlichen Veranstaltung, für die Borna kürzlich, wie berichtet, den Zuschlag erhalten hatte.

Arbeitsgruppe bereitet das Fest vor

Fest steht, dass jeder der städtischen Fachdienste zwei Mitarbeiter für eine entsprechende Arbeitsgruppe zur Vorbereitung der dreitägigen Veranstaltung abstellt. Immerhin, so macht Neunert deutlich, erfülle Borna in Sachen Infrastruktur bereits eine Reihe von Voraussetzungen. Klar sei aber auch, dass für das Landeserntedankfest mehr als ein Veranstaltungsort benötigt wird. „Ein Platz allein würde nicht reichen.“

Bis zu 80 Ehrenamtliche kommen

Für die sächsischen Landeserntedankfeste, deren 22. Auflage dann im Herbst 2019 in Borna stattfindet, sind eine Reihe von Programmpunkten quasi gesetzt. Neben der Auftaktveranstaltung gehören ein ökumenischer Gottesdienst und die Wahl der schönsten Erntekrone beziehungsweise des schönsten Erntekranzes ebenso dazu wie der Tag des Ehrenamtes. Dabei kommen am Auftakttag des Erntedankfeste bis zu 80 Ehrenamtliche zusammen, so Neunert weiter.

„Festumzug wäre schön“

Inwieweit es auch einen Festumzug durch die Stadt geben wird, ist noch unklar. Neunert: „Das ist keine Pflicht.“ Und in der Tat habe sich bei ein, zwei Landeserntedankfesten kein Festumzug in Bewegung gesetzt. In Wurzen allerdings, wo die Veranstaltung vor sieben Jahren stattfand, gab es einen Festumzug, „und schön wäre das schon“, so der Kuratoriums-Geschäftsführer weiter.

Erste konkrete Weichenstellungen soll es im August geben, erklärt Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke). Dann gibt es im Bornaer Rathaus eine Beratung mit dem Landeskuratorium.

Von Nikos Natsidis