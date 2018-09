Borna

Während die Bauern dieses Jahr wegen der Trockenheit Verluste zu beklagen hatten, ging es den Kleingärtnern besser: Wer Wasser zur Verfügung hatte, konnte reiche Ernten einfahren. Das wurde am Wochenende in Borna zum traditionellen Erntedankfest der Bornaer Kleingärtner denn auch zünftig gefeiert. „Die Ernte war ziemlich früh dieses Jahr“, fasste Ulrike Gebhardt, die rührige Geschäftsstellenleiterin des Regionalverbandes Borna-Geithain-Rochlitz, zusammen, „aber es gab viel Obst, Tomaten und Gurken“.

Regina Thoss tanzt auf Bänken

Junge wie 50: Regina Thoss (72) begeisterte das Publikum und tanzte sogar auf Bänken. Quelle: Katja Senier

Der Stargast des Festes war die Schlagersängerin Regina Thoss, die zu DDR-Zeiten ihre größten Hits hatte, zum Beispiel mit dem Lied „Die Liebe ist ein Haus“. Das gab sie auch am Samstag auf dem Bornaer Markt zum Besten. Man konnte sich über die mitreißende Energie der Sängerin nur wundern, die mit ihren immerhin 72 Jahren so frisch wie Anfang 50 wirkte, zum Singen auf Bänke stieg und auch mit ihrer Stimme keinen Augenblick nachließ. „Mein Geheimnis ist“, so verriet sie nach dem Konzert, „mich nur mit Leuten zu umgeben, die mir gut tun und die positiv drauf sind. Und der Kontakt zum Publikum.“ Den stellte sie immer wieder her, erzählte Witze und Schwänke aus ihrem Leben und genoss es sichtlich, in der Heimat zu sein, denn sie lebt seit vielen Jahren in Berlin.

Erntedankfest mit Wettbewerb

Wettbewerb: Ulrike Gebhardt (li.), ihr Mitarbeiter Jörg Bratzke und Regina Thoss mit dem Gewinnerkranz. Quelle: Katja Senier

Die einzelnen Vereine präsentierten an ihren Ständen derweil ihre frische Ernte – und die kunstvollen, handgearbeiteten Erntekronen und -kränze, von denen schließlich die des Vereins von Ulrike Gebhardt gewann. Verdient hat sie es jedenfalls: Sie ist zwar für den Regionalverband in Vollzeit angestellt, aber ihre Arbeitszeit geht doch um einiges über die reguläre 40-Stunden-Woche hinaus, besonders bei solchen Veranstaltungen. Von den Blumenarrangements bis zum Kehren des Marktes noch spät am Abend – Gebhardt und ihre Mitarbeiter müssen an alles selbst Hand anlegen.

Tanzgruppen begeistern

Neben der Tanzgruppe Böhlen, die mit traditionellen Erntedanktänzen in Trachtenkostümen die Zuschauer erfreute, traten die Mädchen der Musik- und Kunstschule „Ottmar Gerster“ in bunten Gewändern mit einem Tanzprogramm auf. Dafür wurden sie mit niedlichen Plüsch-Kühen belohnt.

Kleines Dankeschön: Die Tänzerinnen der Kunstschule "Otto Gerster" bekamen vom Vorstand Plüschkühe überreicht. Quelle: Katja Senier

Oberbürgermeisterin ist Schirmherrin übers Erntedankfest

Schirmherrin des Festes war dieses Jahr Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Die Linke). Das bedeutete für die Kleingärtner großes Entgegenkommen, was zum Beispiel die Platzmiete, die sie nicht zahlen mussten, die geringen Abgaben für Strom und Wasser, die Bereitstellung öffentlicher Toiletten und nicht zuletzt die kostenfreie Nutzung der Bühne samt Technik betraf. Den Kleingärtnern ist an einer engen Zusammenarbeit und dem Gespräch mit der Politik viel gelegen, denn sie wollen dem Schicksal mehrerer Gartenanlagen entgehen, deren Grund und Boden von privaten Käufern in Bauland umgewandelt wurde, zuletzt so geschehen in Pegau. Sie erhoffen sich von der Politik Schutz gegen derlei Praktiken.

Das Erntedankfest endete in Borna trotz drohender Wolken noch bei gutem Wetter. Der Namensvetter von Regina Thoss, DJ Rainer Thoss, legte gepflegte Tanzmusik auf, was die doch meist älteren Besucher zu dem einen oder anderen Tänzchen animierte.

Von Katja Senier