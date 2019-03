Böhlen

Ein Ja zum Erschließungsvertrag zum Baugebiet in der Lindenstaße, Zustimmung zur Beteiligung an der Breitband GmbH des Landkreises und ein beschlossener Haushalt: die Stadtratssitzung in Böhlen geriet am Donnerstag zu einem bunten Potpourri.

Lange Diskussionen zur mittlerweile vierten Lesung des Haushalts gab es nicht mehr. Schließlich hatte Kämmerin Kornelia Hanisch in den vorangegangenen Sitzung mehrmals den Entwurf vorgestellt. Und große Änderungen bis Donnerstag hatte sie nicht mehr hinzugefügt. „2,4 Millionen Euro investiert die Stadt in den kommenden Monaten“, erklärte sie.

Neubau der Sporthalle in Böhlen geplant

Größte Posten darunter seien der Neubau der Sporthalle, für den die Stadt rund 1,4 Millionen Euro in die Hand nehme, sowie der Anbau des Rathauses, der mit etwa 600.000 Euro zu Buche schlage. „Ohne Kredite kommen wir daher nicht aus“, machte die Kämmerin deutlich. Mit vier Gegenstimmen der CDU-Fraktion und zwölf Jastimmen wurde der Haushalt schließlich abgesegnet.

Ein Beitritt Böhlens zu Breitband GmbH des Landkreises, würde der Stadt viel Zeit und Aufwand ersparen, sagt Bürgermeister Dietmar Berndt. Quelle: Jens Paul Taubert

Ein Thema, das am Donnerstag ungewöhnlich viele Zuschauer in das Kulturhaus lockte, war der Beschluss über den Erschließungsvertrag im Bebauungsgebiet Lindenstraße (Zeschwitzer Straße) in Großdeuben. Als der Stadtrat einstimmig grünes Licht dafür gab, dass Böhlens Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos) einen entsprechenden Vertrag mit dem Bauträger Claude Böhler abschließen solle, gab es von den Zuschauern vereinzelt Applaus und ein lautes Durchatmen. Denn in den vergangenen Monaten war es immer wieder zu Verzögerungen gekommen. Jetzt könne es laut Böhler schnell gehen, im April solle die Erschließung beginnen.

Stadt Böhlen will der Breitband GmbH des Landkreises beitreten

Auf breite Zustimmung unter den Stadträten stieß der Vorschlag der Verwaltung, als Stadt Böhlen der Breitband GmbH des Landkreises beizutreten. „Diese ist zwar noch zu gründen“, sagte Berndt, allerdings würde sie Böhlen viel Zeit und Aufwand ersparen.

Denn die GmbH soll für alle interessierten Kommunen den Ausbau angehen – Fördermittel beantragen, Leitungen verlegen, einen Betreiber suchen. Böhlen würde mit 1,6 Prozent Gesellschafter werden. Eine Konkurrenz zum Unternehmen Deutsche Glasfaser, das in Böhlen das Verfahren „Fiber to the home“ (FTTH – Glasfaser bis ins Haus) anbieten will, sieht der Rathauschef nicht. „Vielmehr ist es eine Ergänzung, um beim Breitbandausbau schneller voranzukommen.“

Von Julia Tonne