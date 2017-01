Wer zukünftig Baubürgermeister in Borna wird, ist in den nächsten Tagen Thema in der Großen Kreisstadt. Die Weichen dafür könnten bereits bei der Sitzung des Hauptausschusses am Montag gestellt werden. Offizielle Aussagen zu Bewerbern gibt es noch nicht, klar ist nur: Zwei, die sich beworben haben, kennen die Stadt sehr gut.