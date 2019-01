Borna

In kaum einer Stunde war am Mittwochvormittag alles weiß in Borna. Autos fuhren den überraschend gefallenen nassen Schnee auf dem Straßen zu einer spiegelglatten Schicht fest. Da wurde das Anfahren schon in der leicht ansteigenden Altenburger Straße für einige Fahrzeuge zum Problem.

Bei vielen Kindern erzeugte die weiße Pracht die pure Freude. So auch im Hort in der Clemens-Thieme-Grundschule in Borna-Nord. Schneebälle flogen, Schlitterbahnen wurden angelegt und Schneemänner gebaut. Einige Kinder versuchten sich an Schnee-Bausteinen für ein Iglu.

Nina (v.l.), Ben, Lotta, Lia, Emilian und Cedric freuen sich über ihren Schneemann. Quelle: André Neumann

Den ersten Schneemann bauten Nina, Lotta und Lia. Wenn der Schnee nicht reichte, wurde er mit Schaufeln herbeigeschafft. Dafür sorgten Ben, Emilian und Cedric.

Von André Neumann