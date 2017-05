Wie weit ist die Entwicklung künstlicher Intelligenz vorangeschritten? Wie kann Unendlichkeit berechnet werden? Die Antworten lieferten zwei Dozenten am Dienstag am Beruflichen Schulzentrum in Böhlen. Erstmals gab es für die Schüler der zwölften Klassen einen Wissenschaftstag, um sie auf die anschließende Studienzeit vorzubereiten.