Borna

In und um Borna finden in diesem Jahr erstmals Kreutzbach-Orgeltage statt. Dabei stehen die Instrumente des bekannten Bornaer Orgelbauers Urban Kreutzbach im Mittelpunkt. Zudem gibt es in den Bornaer Kirchen das ganze Jahr über ein reichhaltiges Musikprogramm. Höhepunkte dabei sind das Konzert mit den Dresdner Kapellknaben im September und das Weihnachtsoratorium im Dezember.

Leipziger Synagogalchor zu Gast in Borna

So gibt es am 26. Januar ein besonderes Konzert in der Stadtkirche. Mit dem Leipziger Synagogalchor sowie dem Kammerchor Josquin des Préz gastieren zwei Ensembles unter Leitung von Ludwig Böhme in Borna. Bei „ Bach 333 plus 1“ geht es am 23. März um den großen Thomaskantor. Zu hören sind Werke von Johann Sebastian Bach an diesem Abend in Bearbeitungen für Saxofon ( Frank Liebscher) und Orgel ( Jens Staude).

Choralsätze aus der Johannespassion

Am Karfreitag, in diesem Jahr der 19. April, knüpft Kirchenmusikdirektor Jens Staude an das Konzert vor Jahresfrist an. Es erklingen Chor- und Choralsätze aus der Johannespassion – sowie schon zu Ostern 2018. Diesmal wird die Passionsmusik aber um den Eingangs- und den Schlusschor erweitert, bevor im nächsten Jahr die gesamte Johannespassion in Borna zu hören ist, wie der umtriebige Bornaer Kantor plant.

Wurzener Jugendkantorei kommt nach Borna

Bach steht ebenso wie Antonio Vivaldi und Karl Jenkins, ein moderner walisischer Komponist, auf dem Programmzettel eines Orchesterkonzerts am 18. Mai. Es spielt das Collegium Instrumentale, ein Klangkörper, den Kantor Staude bereits von vielen Konzerten kennt. Am 16. Juni ist die Jugendkantorei des Wurzener Doms zu Gast in der Kunigundenkirche.

Musikalische Vesper mit den Dresdner Kapellknaben

Die Musikalische Vesper der Dresdner Kapellknaben, so etwas wie das katholische Pendant zum Dresdner Kreuzchor, ist Bestandteil der Feiern anlässlich der Gründung der katholischen Gemeinde Borna vor 100 Jahren. Am Tag der deutschen Einheit soll es zudem, wie in jedem Jahr, das traditionelle Konzert von Bornaer Chören in der Stadtkirche geben. Auch im Rahmen des Landeserntedankfestes sind musikalische Veranstaltungen in den Bornaer Kirchen geplant.

Gospelklänge am Reformationstag

Gospelklänge gibt es am Reformationstag mit Reflex und Martin Alfsen aus Norwegen sowie den Gospel Changes aus Leipzig. Und längst schon eine Tradition ist das Gastspiel von Harmonic Brass aus München am 30. November, diesmal mit festlicher Advents- und Weihnachtsmusik. Die Kantaten des Weihnachtsoratoriums sind am 14. Dezember zu hören.

Kreutzbach-Orgeltage als besonderer Höhepunkt

Ein besonderer Höhepunkt aber sind die Kreutzbach-Orgeltage mit Konzerten an vier verschiedenen Orten. Zum Auftakt erklingt am 22. August die Orgel in der Kirche Dittmannsdorf, das erste Instrument des Orgelbauers mit dänischen Wurzeln. Weitere Veranstaltungsorte sind die Kirche in Großstorkwitz und die Wiprechtskirche sowie die Bornaer Stadtkirche, wo am 25. August auch das Abschlusskonzert mit Musik für Blechbläser und Orgel stattfindet. Die Kreutzbach-Orgeltage sollen künftig aller zwei Jahre stattfinden.

Von Nikos Natsidis