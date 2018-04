Espenhain: Langjährige Gemeindesekretärin wechselt nun komplett ins Rathaus Rötha

Rötha/Espenhain. Am allerletzten Öffnungs-Nachmittag des nach der Eingemeindung verbliebenen Gemeindebüros im Espenhainer Gemeindezentrum saß Ingrid Wiechec am Donnerstag an ihrem Schreibtisch zwischen den letzten Umzugskartons, einige noch leer, einige gefüllt mit Akten.

Abschiedswehmut schon wieder vorüber

Seit einigen Wochen schon haben Bauhofmitarbeiter Möbel und Akten nach Rötha geschafft. Als die Ausleihstelle der Stadtbibliothek, die sie mit betreute, leer geräumt wurde und es in dem Büro plötzlich hallte, da verspürte die 61-Jährige so etwas wie Abschiedswehmut. Jetzt sei sie schon wieder darüber hinweg, sagt Ingrid Wiechec, die mehr als 30 Jahre lang als Gemeindesekretärin in Espenhain gearbeitet hat.

Nach zwölf Jahren als Sekretärin im Kraftwerk Thierbach kam sie 1987 zur Gemeindeverwaltung Espenhain, die damals ihren Sitz noch in der Leipziger Straße hatte. „Dort lagen die Regale voller Putz, der von den Wänden fiel“, erinnert sie sich.

Gebäude wechselt den Besitzer

Deswegen war der Umzug ins neue Gemeindezentrum Anfang 1999 „ein freudiges Ereignis“, auch wenn Ingrid Wiechec und ihre Kolleginnen und Kollegen hier nicht mehr in den Büros rauchen durften. Die alte Kinderkippe hinter dem Neubaugebiet war zuvor in einem halben Jahr für 1,3 Millionen Mark saniert und zum Gemeindezentrum umgebaut worden.

Jetzt wechselt das Gebäude den Besitzer, die Stadt Rötha verkauft es an den Sohn der hier praktizierenden Ärztin Annette Jahn. Deswegen zieht die Stadtverwaltung sich komplett zurück und die angestammte Espenhainerin Ingrid Wiechec, die nach der Eingemeindung im Sommer 2015 erst für mehrere Tage in der Woche, dann nur noch an einem Nachmittag das Bürgerbüro betreute, wechselt nun komplett ins Rathaus nach Rötha. Dort war sie zunächst ebenfalls Sekretärin, ehe sie im vorigen Sommer ins Ordnungsamt wechselte.

Überraschender Besuch am letzten Tag

An ihrem letzten Tag in Rötha traf sie letzte Absprachen mit Bauhofmitarbeitern, die Anfang der Woche die allerletzten Kisten und Möbel holen werden. Und sie bekam überraschenden Besuch. Im Namen von Ortsvorsteher Heiko Anger und des Ortschaftsrates verabschiedete Stadtratsmitglied Peter Petters Ingrid Wiechec mit Blumen aus ihrem Espenhainer Büro.

Er dankte für die jahrelange Arbeit für die Gemeinde und den Ortsteil Espenhain und ganz besonders für die Organisation des Dorffestes am 1. Mai.

Von André Neumann