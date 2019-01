Rötha/Espenhain

Freundlich fragt Stephan Jahn eine Frau: „Darf ich Ihnen eine Tüte geben?“ Der Hund der Dame hat gerade ein Häuflein auf die Wiese im Park neben dem Gemeindezentrum von Espenhain gemacht. Dieser Park ist seit Kurzem Privateigentum. Stephan Jahn, Sohn der angesehenen Espenhainer Allgemeinmedizinerin Annette Jahn, hat das Gebäude mit dem Park davor gekauft.

Nur ein kleines Schild weist auf den Privatweg ohne Winterdienst hin, der auf eigene Gefahr zu benutzen ist. Einzäunen will Jahn den Park nicht. Er mag es, wenn Espenhainer aus dem nahem Wohngebiet darin spazieren und sich auf den Bänken rund um die verschlungene Plastik ausruhen.

Zur Galerie Das Gemeindezentrum Espenhain heißt jetzt Haus der Zukunft. Der neue Eigentümer Stephan Jahn möchte es der Öffentlichkeit erhalten.

So wie der Park soll das ganze Haus der Öffentlichkeit erhalten bleiben. Genau genommen, erklärt der 30-Jährige, war das mit der Grund dafür, dass er, dass die Familie Jahn sich zu dem Kauf entschloss: „Das Gebäude sollte nicht in die Hand eines großen Investors fallen“, es soll weiterhin für die Espenhainer da sein und die Entwicklung des Ortes mit begleiten, so Stephan Jahn, mit Infrastruktur, Kultur- und Freizeitangeboten. Deshalb habe das Gemeindezentrum auch einen Namen bekommen: „Haus der Zukunft“, der Begriff bürgere sich langsam ein.

Verkauf war schon 2017 beschlossene Sache

Das Gebäude war ursprünglich eine Kinderkrippe und von 1999 bis 2018 Verwaltungssitz der Gemeinde Espenhain, später der Röthaer Außenstelle. Seit 25 Jahren betreibt Annette Jahn ihre Praxis darin. Der Eigentümerwechsel zog sich hin. Der Stadtrat von Rötha beschloss den Verkauf im Juni 2017. Endgültig vollzogen wurde er erst im Herbst dieses Jahres.

Saal steht für Veranstaltungen aller Art bereit

Platz bietet das Gebäude über die Arztpraxis hinaus jede Menge. Der Saal mit zugehöriger Küche, in dem im März zum letzten Mal eine Sitzung des Röthaer Stadtrates stattfand, steht für Veranstaltungen aller Art bereit. Der Sportverein, dem Anette Jahn vorsteht, tagt hier. Die Feuerwehr, der Stephan Jahn seit zehn Jahren angehört, ebenso. Mittwochs finden Yoga-Kurse statt, auch Seminare oder Vorträge kann der neue Eigentümer sich hier gut vorstellen.

Tag der offenen Tür am 4. Januar

Die ehemalige Bibliothek im Erdgeschoss, die ebenfalls im März schloss, ist umgebaut und renoviert worden. Hier öffnet am 4. Januar die Physiotherapie Maze (Masters Zentrum), die schon eine Praxis in Borna unterhält. An dem Tag laden Stefan Jahn und die Physiotherapie ab 13 Uhr zum Tag der offenen Tür ein.

Dann dürfen die Besucher bei Interesse auch einen Blick ins ehemalige Bürgermeisterbüro werfen, die noch unter Röthaer Regie für den Einzug einer Zahnarztpraxis umgebaut worden waren. Die zog dann allerdings von der Grundschule Espenhain nach Rötha.

Ideen für weitere Nutzungsmöglichkeiten gesucht

Stephan Jahn glaubt, dass Espenhain einen Zahnarzt immer noch gut gebrauchen könnte. Doch auch ein Friseur, Kosmetikstudio oder Büros hätten hier Platz. Notfalls wird die Raumaufteilung nochmal geändert, sagt er.

Das „Haus der Zukunft“, betont Stephan Jahn, soll der Allgemeinheit dienen. Weitere Ideen dazu nimmt er gern entgegen. Entweder am 4. Januar, oder über die E-Mail-Adresse hdz.espenhain@gmail.com

Von André Neumann