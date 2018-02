Espenhainer Biblithek schließ Mitte März

Rötha/Espenhain. Die Tage der Bibliothek in Espenhain sind gezählt. Am 15. März wird die Außenstelle der Stadtbibliothek Rötha zum letzten Mal geöffnet sein. Alternativ können die Espenhainer danach die Bibliothek in Rötha nutzen oder den Bücherbus der Mediothek Borna.

Bis dahin können noch donnerstags von 14 bis 18 Uhr Bücher und andere Medien im Gemeindezentrum am Wolfschlugener Weg 1 ausgeliehen und zurückgebracht werden. Alles, was am 15. März nicht zurückgegeben wird, müssen die Bibliotheksnutzer danach in der Bücherei in Rötha im Mehrgenerationenhaus in der Straße der Jugend 5 abgeben. Die hat montags 13 bis 16 Uhr, dienstags 8 bis 12 und 13 bis 18 Uhr und donnerstags 13 bis 17 Uhr geöffnet.

Die Espenhainer Bibliothek war erst im Sommer 2016 innerhalb des Gemeindeamtes in einen helleren Raum umgezogen und verschönert worden. Bei der Gelegenheit hatte sie erstmals eine Kinder-Ecke bekommen.

Jetzt, anderthalb Jahre später, wird sie geschlossen, weil die Stadt das Gemeindezentrum verkauft. Der Stadtrat, teilt Bürgermeister Stephan Eichhorn (CDU) auf der städtischen Internetseite mit, habe „die Schließung der Bibliothek in Espenhain und den Verkauf des Grundstückes aus wirtschaftlichen Gründen“ beschlossen. Damit es zu „keinem qualitativen Einschnitt in die Lebensgewohnheiten“ komme, habe die Stadt organisiert, dass der Bücherbus, die Fahrbibliothek des Landkreises Leipzig und der Mediothek Borna, künftig in Espenhain Station macht.

Der kommt nicht jede Woche, so wie die Öffnungszeiten der Espenhainer Ausleihstelle bisher lagen, aber immerhin auch am Donnerstagnachmittag. Laut Tourenplan hält der Bücherbus erstmals am 19. April und dann alle vier Wochen von 14.15 bis 15.15 Uhr auf dem Parkplatz am so genannten langen Block in der Otto-Heinig-Straße 13 bis 19.

Gleichzeitig, betont Eichhorn, seien die Espenhainer natürlich eingeladen, die Bibliothek in Rötha zu nutzen. Die hat mehr als 10 000 Bücher und andere Medien im Bestand, in Espenhain waren es zuletzt rund 1500. Der Bücherbus hat immer 3500 aktuelle Medien an Bord und kann auf den Gesamtbestand der Mediothek von rund 80 000 Einheiten zugreifen.

Von André Neumann