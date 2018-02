Espenhainer Grundschule hat jetzt Förderverein

Rötha/Espenhain. Die Espenhainer Grundschule hat jetzt einen Schulförderverein. Anders als bei den meisten anderen Schulfördervereinen sind die 14 ersten Mitglieder allerdings ausschließlich Eltern. Vorsitzender ist Pascal Németh, der in Personalunion auch dem Elternrat der Schule vorsteht. Der Vorstand wünsche sich, sagte Németh, dass auch Lehrer und Vertreter des Schulträgers dem neuen Verein beitreten.

Das Logo vom Förderverein der Grundschule Espenhain. Quelle: privat

Der tritt an, um eine lebendige Schulgemeinschaft, wie es in der Satzung sinngemäß heißt, durch ideelle und materielle Unterstützung zu fördern.

Das Spektrum dafür ist groß, ebenso wie der Bedarf, deutet der Vorsitzende an. Schon jetzt seien Eltern engagierte Unterstützer bei schulischen Veranstaltungen und Festen wie zuletzt wieder dem Weihnachtsbasteln. Diese Unterstützung wolle der Verein bündeln und verstärken. Ein Anliegen, bei dem auch materielle Hilfe gefragt ist, ist die Aufwertung des Pausenhofes.

Auch darüber hinaus sieht der Verein Defizite bei Gemütlichkeit und Farbigkeit in der Schule sowie bei der Ausstattung. Der Seehausverein hat das Kunstzimmer und den Speiseraum renoviert. In der Vergangenheit wurden auch schon Sportgeräte durch Spenden von Eltern beschafft. Der Verein will sich auf all diesen Feldern engagieren und den rechtlichen Rahmen bieten sowie mit seinen Miegliedsbeiträgen und mit Spenden die Aktivitäten für die Schule unterstützen.

Auch um Ganztagsangebote, die es laut Pascal Németh bisher an der Schule noch nicht gebe, will der Förderverein sich mit kümmern.

Von André Neumann