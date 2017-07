Schrottverarbeitung ist viel mehr, als alten Stahl aus Autos und Waggons zu zerkleinern. In Espenhain werden Abfälle mit modernsten Methoden aufbereitet und in ihre Bestandteile getrennt. In diesen Tagen werden Antragsunterlagen für die nächste große Investition von rund 5,6 Millionen Euro eingereicht.