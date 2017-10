Etliche Promis bekommen von Jörg Knör im Bornaer Stadtkulturhaus ihr Fett weg

Rammstein singt „Hello again“ von Howard Carpendale und Bruce Darnell treibt ein Blockflötenstück Tränen in die Augen: Im Stadtkulturhaus war am Sonnabend in Borna der Teufel in Form von Jörg Knör los. Wer hier nicht dabei war, verpasste das Who is Who der Promis – und damit einen unvergesslichen Parodie-Abend.