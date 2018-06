Borna/Eula

Mit einem Festumzug durch das Dorf feiert die Eulaer Feuerwehr am Sonnabend ihr Jubiläum. Immerhin gibt es die Brandschützer dann bereits seit acht Jahrzehnten in Eula. Bis dahin soll auch die Sanierung des Gerätehauses abgeschlossen sein, sagt Christian Laux, der Eulaer Wehrleiter. Das Gebäude wird energetisch saniert, was auch eine neue Fassade und moderne Fenster bedeutet. Gesamtkosten: 110 000 Euro. Zudem wird der Vorplatz des Gebäudes umgestaltet.

Einsatzbereitschaft tagsüber ist Problem

Bei den Brandschützern gibt es aktuell 23 Aktive sowie 16 im Nachwuchs und sechs Leute, die zur Alterswehr gehören. Allerdings haben die Feuerwehrleute ein Problem, mit dem auch viele andere freiwillige Feuerwehrleute zu kämpfen haben: Gemeint ist die Einsatzbereitschaft tagsüber an Werktagen, wenn der durchschnittliche Eulaer Brandschützer seine Brötchen verdienen muss – und das in aller Regel nicht am Wohnort.

Einiges los am Wochenende

Mit 16 Leuten im Nachwuchs ist die Eulaer Feuerwehr keineswegs schlecht aufgestellt; allerdings liegt es in der Natur der Sache, dass die jungen Leute nach Schule oder Lehre von zu Hause weggehen. Der 32-jährige Feuerwehrchef Laux, der schon mit 16 Jahren zur Feuerwehr gekommen ist: „Wenn ein Drittel im Ort bleibt, sind wir froh.“

Gefeiert wird am Wochenende zunächst offiziell mit einer Festveranstaltung im Vereinshaus. Am Sonntag sind Besucher dann zu einer Technikschau eingeladen. Die Showtänzer des SV Eula sorgen für ein kleines Programm, außerdem gibt es Tanzmusik. Der Clou sind Fahrten mit einer Pferdekutsche, die passenderweise aus dem Jahr 1938 stammt und damit exakt aus der Zeit, in der die Ursprünge der Eulaer Feuerwehr liegen.

Von Nikos Natsidis