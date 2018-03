Eulaer achten nach Brand und Diebstahl ganz besonders auf ihre Kirche

Es war ein schlimmes Feuer, das in der Nacht zum 30. Januar 2015 in der Eulaer Wiprechtkirche ausbrach. Dass die Kirche dennoch nicht bis auf die Grundmauern abbrannte, lag an der Tür zur Sakristei. Doch nicht nur die Holztür hat das Verhältnis der Eulaer zu ihrer Kirche verändert.