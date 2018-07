Borna

Borna fragt Dresden: Der junge Europa-Verein klopfte bei der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung an, ob Interesse besteht, in der Kreisstadt eine Veranstaltung zum Thema Europa anzubieten. Referent Lucas Fischer kommt nun am Donnerstag in den Goldenen Stern am Marktplatz. Er wird in seinem anderthalbstündigen Vortrag über die Ideengeschichte Europas als Kontinent und politisches Projekt von der Antike bis in die Gegenwart sprechen.

Carlo Hohnstedter. Quelle: privat

„Die EU mit all ihren Tücken und Macken ist das Beste, was uns passieren konnte“, sagte der Vereinsvorsitzende Carlo Hohnstedter. Der Student ist seit mehr als vier Jahren im Kinder- und Jugendparlament der Stadt aktiv. Mit 21 hat er nun die Altershöchstgrenze für dieses Gremium erreicht und wird ausscheiden.

Im neuen Verein möchte er sich gern engagieren, weil ihm Europa wichtig ist. Nach dem Abitur war er über den Europäischen Freiwilligendienst ein Jahr in Madezonien, wo er mit Portugiesen, Franzosen und Slowenen zusammen arbeitete.

Über Europa auf ganz unterschiedliche Weise ins Gespräch zu kommen, ist Ziel des Vereins, zu dem bisher die sieben Gründungsmitglieder gehören. Sie haben sich verschiedene Veranstaltungen überlegt, um Bürger für das Thema zu interessieren.

Geplant: „Bornaer zeigen Bornaern Europa“

Im Frühjahr gab es einen Reise-Vortrag über Zypern. Jetzt im Sommer findet die Europa-Veranstaltung mit eindeutig politischem Fokus statt. Geplant ist auch, Abgeordnete des Europäischen Parlaments nach Borna einzuladen.

Weiterhin werden Interessenten gesucht, die in kleinen Veranstaltungen Freunden, Bekannten und Nachbarn per Dia-Vortrag von ihren Reisen in Europa erzählen. Unter dem Motto „Bornaer zeigen Bornaern ihr Europa“.

Doch zunächst geht es um Europa in Historie und Gegenwart am Donnerstag im Goldenen Stern. Die Veranstaltung beginnt 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, es gibt Erfrischungsgetränke.

Stichwort: Landeszentrale für politische Bildung Die 15 Landeszentralen für politische Bildung der Bundesländer sind Einrichtungen zur Förderung und Vertiefung der politischen Bildung und des staatsbürgerlichen Verantwortungsbewusstseins der Bürger. Dabei sollen Überparteilichkeit und Objektivität eine wesentliche Rolle spielen. In vielen Aufgabendefinitionen wird zudem auf die Festigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und die Förderung der demokratischen Teilhabe eingegangen. Diese Einrichtungen sollen das demokratische und politische Bewusstsein der Bürger stärken und deren aktive Beteiligung am politischen Leben fördern. Dies geschieht durch viele Publikationen sowie Veranstaltungen.

Von Claudia Carell