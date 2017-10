Exotenschau in Groitzsch – Züchterverein sucht händeringend Nachwuchs

Zwei Tage lang präsentierte die Groitzscher Sparte Ziergeflügel und Exoten ihre Exotenschau in der Turnhalle am Wasserturm. Gerade die Vielfalt an farbenfrohen Vögeln zog alle Blicke auf sich. Der Vereinsvorsitzende Thomas Blüthner hofft, mit dieser Ausstellung interessierte Nachwuchszüchter zu gewinnen.