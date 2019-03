Groitzsch

Zur Stadtratswahl am 26. Mai in Groitzsch tritt die FDP-Liste mit zwölf Kandidaten an. Neben Mitgliedern der Freien Demokraten stehen darauf Vertreter der Groitzscher Wählervereinigung Bürgerinitiative Soziales Sachsen (BISS) sowie Freie Wähler. Darüber informiert Dieter Hager, der auf den Spitzenplatz gesetzt worden ist.

Da es in Groitzsch keine FDP-Ortsgruppe gibt, ist für die Nominierung der Kreisverband zuständig. Bei dessen Veranstaltung für die Kreistagsbewerber wurden auch die Anwärter für das Kommunalparlament der Schusterstadt bestätigt. „ FDP, BISS und Freie Wähler verfolgen im Groitzscher Stadtrat seit Jahren die gleichen Interessen“, sagt Hager. „Wir denken, dass es auch für die Wähler einfach überschaubarer ist, statt den drei Listen jetzt diese Kandidaten auf einer FDP-Liste vereint zu haben.“

FDP-Liste zur Groitzscher Stadtratswahl (festgelegte Reihenfolge): Dieter Hager (Bauunternehmer), Adelheid Böhmichen (Buchhändlerin), Kai Ludwig (Handelsvertreter), Peter Landmann (Kaufmann), Steffen Sokolowski (Agraringenieur), Michael Thiel (Geschäftsführer), Jörg Kipping (Dienstleister), Helmut Krieg (Elektroingenieur), Maik Nowotny (Geschäftsführer), Jana Böhme (Hausverwalterin), Mike Leiwelt (Maurermeister), Rico Meuschke (Physiotherapeut).

Von okz