Borna

Die „Fabelmacht-Chroniken“ sind der Hit beim Buchsommer in der Bornaer Mediothek. Das Buch der Autorin Kathrin Lange stand bei den Teilnehmern der allsommerlichen Leseaktionen jedenfalls hoch im Kurs. Wobei es vor allem Teilnehmerinnen waren, wie Bibliothekarin Julia Fürstenberg sagte.

Mehr als 100 Bücher zur Auswahl

Kein Wunder, schließlich handelt es sich um ein Fantasybuch mit einer Liebesgeschichte, eine Art Literatur, die üblicherweise eher von Mädchen bevorzugt wird. Es war eins von mehr als 100 Büchern, die den Mädchen und Jungen während des Buchsommers zur Verfügung in der Mediothek am Martin-Luther-Platz standen. Der wird am Freitag, 18 Uhr, mit einer Abschlussparty offiziell beendet.

Dann erhalten alle Buchsommer-Teilnehmer, die in den Sommermonaten mehr als zwei Bücher gelesen haben, ein Zertifikat und einen Preis. Für den Buchsommer hatte die Mediothek insgesamt 137 neue Bücher angeschafft.

Deutscher Bibliotheksverband unterstützt Aktion

Die Mittel dafür stammten vom Deutschen Bibliotheksverband, dem Initiator der sachsenweiten Leseaktion, an der die Bornaer Mediothek in diesem Jahr zum sechsten Mal teilnahm. Von den 51 Teilnehmern im Alter zwischen zehn und 16 Jahren waren nach Angaben von Bibliothekar Michael Friedrich 16 Jungen.

Bei der Abschlussparty gibt es für die Besucher nicht nur Preise, sondern auch Erfrischungen und heiße Snacks sowie die Möglichkeit, Tischfußball zu spielen und einen Show-Act. Die Party findet bei gutem Wetter im Innenhof statt, bei schlechtem Wetter in der Mediothek. Wer daran teilnehmen will, der sollte sich in der Mediothek unter der Telefonnummer 03433/20 19 22 anmelden.

Von Nikos Natsidis