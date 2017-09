Fahrplan für Neukieritzscher Sonderzug ändert sich erneut

Neukieritzsch. Vor 175 fuhr der erste Zug in den damaligen Bahnhof Kieritzsch ein, der die Keimzelle des heutigen Ortes Neukieritzsch wurde. Jetzt wird an der Strecke, die nichts von ihrer Bedeutung verloren hat und Teil der Sachsen-Franken-Magistrale ist, wieder gebaut. Doch genau das macht den Organisatoren des Jubiläumsfestes das Leben schwer. Erst musste die Ankunft des Zuges vom authentischen Vormittag auf den Nachmittag verlegt werden, immerhin mit zwei Stunden Aufenthalt in Neukieritzsch.

Nun ändert sich der Fahrplan schon wieder. Jetzt wird der von einer Dampflok gezogene Sonderzug am 23. September erst 15.20 Uhr in Neukieritzsch eintreffen, wo er nur noch eine Stunde Aufenthalt hat. 16.20 Uhr setzt er seine Fahrt nach Altenburg fort. Auf der Rückfahrt nach Leipzig Plagwitz hält der Zug gar nur noch zwölf Minuten in Neukieritzsch, von 18.15 bis 18.27 Uhr. Was vielleicht auch etwas Gutes hat. So bleibt allen Festbesuchern mehr Zeit, die Angebote auf der Fest- und Handelsmeile zwischen Bahnhof und Markt zu nutzen.

Gefeiert wird am 22. September ab 19 Uhr im Festzelt am Bahnhof, am darauffolgenden Sonnabend ab 10 Uhr zwischen Markt und Bahnhof und am Sonntag noch einmal ab 11 Uhr.

Wer mit dem Sonderzug mitfahren möchte, der bekommt die Tickets für die Strecken von Neukieritzsch nach Altenburg und von Altenburg nach Neukieritzsch ausschließlich in Neukieritzsch, und zwar in der Gaststätte „Auszeit“ in der Parkarena und im Modehaus „Kathleen“ am Markt. Eine Strecke kostet 17,50 Euro, im damaligen Sprachgebrauch könnte man 175 Groschen sagen, einer für jedes Jahr seit der Ankunft des ersten Zuges.

Fahrplan Sonderzug am 23. September:

Leipzig Plagwitz ab Gleis 2 – 14.45 Uhr

Markleeberg Mitte 14.53 bis 14.56 Uhr

Gaschwitz 15.01 bis 15.03 Uhr

Großdeuben 15.06 bis 15.08 Uhr

Böhlen 15:12 bis 15:14 Uhr

Neukieritzsch Gleis 3 – 15.20 bis 16.20 Uhr

Deutzen 16.26 bis 16.29 Uhr

Treben 16.36 bis 16.39 Uhr

Altenburg an Gleis 4 – 16.46 Uhr

Altenburg ab Gleis 4 17.44 Uhr

Treben 17.52 bis 17.55 Uhr

Deutzen 18.05 bis 18.08 Uhr

Neukieritzsch Gleis 4 – 18.15 bis 18.27 Uhr

Böhlen Gleis 2 18.36 bis 18.44 Uhr

Großdeuben 18.48 bis 18.49 Uhr

Gaschwitz 18.52 bis 18.52 Uhr

Markleeberg Mitte 18.57 bis 19.00 Uhr

Leipzig Plagwitz an Gleis 1 – 19.10 Uhr

Von André Neumann