Böhlen

Unbekannte brachen am Freitag in die Hallen eines Unternehmens in der Werkstraße in Böhlen ein und klauten ein Fahrzeug. Nach Angaben der geschädigten Firma hat das Fahrzeug einen Wert von 15 000 Euro. Am Dienstagmittag stellten Mitarbeiter fest, dass ein Rolltor hochgezogen war und das Auto fehlte.

Von LVZ