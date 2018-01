Falls Grundsteuer wegfällt, fehlen Borna 1,9 Millionen Euro

Borna. Würden in Borna die Einnahmen aus der Grundsteuer wegfallen, käme die Stadt in die Bredouille. Das hat die Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) klargemacht. „Uns würden dann 1,9 Millionen Euro fehlen“ – Einnahmen, die sich nicht anderweitig kompensieren ließen. Die Rathauschefin reagierte damit darauf, dass das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe die Grundsteuer als solche auf den Prüfstand gestellt hat.

„Ohne Grundsteuereinnahmen hätten wir Probleme mit dem Haushalt“, so Luedtke weiter mit Blick auf das Zahlenwerk, das etwa 30 Millionen Euro umfasst. Falls die Grundsteuer in ihrer bisherigen Form als nicht verfassungskonform erklärt werde, seien Bund und Freistaat gefordert, mit Ausgleichszahlungen einzuspringen. Die daraus resultierende Notlage sei aber kein spezifisches Bornaer Problem. „Dann hat sicher jede Kommune ein Problem mit ihrem Haushalt.“

Selbst wenn als Folge eines derartigen Einnahmeausfalls kommunale Einrichtungen geschlossen würden, blieben immer noch die erheblichen Personalkosten.

Nach Überzeugung des Bundesfinanzhofs verstoßen die so genannten Einheitswerte für die mehr als 35 Millionen Grundstücke und Immobilien in Deutschland gegen den Gleichheitssatz des Grundgesetzes. Die Karlsruher Richter hatten zudem moniert, dass die Daten für die Erhebung der Grundsteuer in den alten Bundesländern aus dem Jahr 1964 und im Osten aus dem Jahr 1935 stammen.

Von Nikos Natsidis