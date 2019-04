Neukieritzsch/Lobstädt

Zum zweiten Mal ist auf die sanierte ehemalige Ziegelei-Villa in Lobstädt unmittelbar neben dem Erfkamp-Gelände ein Anschlag verübt worden. Mitte Januar waren Steine gegen die frisch sanierte Fassade geworfen worden, wodurch unter anderem eins der neuen Fenster zerstört wurde.

Der Schaden wurde auf rund 1500 Euro geschätzt. Am zurückliegenden Wochenende trafen mehrere gelb und rot gefüllte Luftballons die Fassade an mehreren Stellen. Noch ist der Schaden nicht ermittelt, es wird aber ein Vielfaches des ersten Vorfalls befürchtet.

Anschläge jeweils nach LVZ-Berichten über Lobstädt

Auffällig ist, dass sich beide Vorfälle unmittelbar nach LVZ-Berichten über die Situation auf dem ehemaligen Ziegelei-Areal ereigneten, das als illegales Abfalllager gilt.

Für Gerd Lippold, Landtagsabgeordneter von Bündnis 90/die Grünen im Landkreis Leipzig, besteht da möglicherweise ein Zusammenhang. „Wenn nun bereits zweimal im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit öffentlichen Berichten Anschläge auf das Haus der unmittelbaren Nachbarn verübt wurden, so drängt sich natürlich die Frage auf, wer ein Interesse daran haben kann, keinen öffentlichen Druck auf die Beseitigung der Zustände entstehen zu lassen“, sagte der Landespolitiker der LVZ.

Farbspuren an ehemaliger Ziegelei-Villa in Lobstädt. Quelle: André Neumann

Volkmar Zschocke hat auf illegales Abfalllager hingewiesen

Lippolds Fraktionskollege Volkmar Zschocke hatte nach Recherchen und parlamentarischen Anfragen öffentlich auf das seit vielen Jahren bestehende Abfalllager hingewiesen. Die LVZ hatte berichtet, der Ortschaftsrat und eine Lobstädter Bürgerinitiative nahmen sich des Themas an, der Gemeinderat verabschiedete einen offenen Brief an Landratsamt und Landesdirektion und an den sächsischen Umweltminister.

Landespolitiker Lippold begrüßt die Entwicklung. „Endlich kommt Bewegung in die Sache, was die Probleme des unserer Meinung nach illegalen Abfalllagers in Lobstädt betrifft“, stellt er im Gespräch mit der LVZ fest. Bisher, so seine Auffassung, habe es „ein regelrechtes Kartell des Schweigens“ gegeben. Das habe nach Lippolds Erkenntnissen auch mit „Druck und Drohungen seitens der Betreiber verschiedener Aktivitäten auf dem Gelände der ehemaligen Firma Erfkamp“ zu tun.

Polizei soll Täter in Lobstädt ermitteln

Von der Polizei erwartet der Landtagsabgeordnete, alles zu unternehmen, um die Betroffenen zu schützen und um Täter zu ermitteln. Dabei gehe es auch um das öffentliche Vertrauen in das Funktionieren des Rechtsstaates. Schon „die bisherige Tatenlosigkeit in Anbetracht unhaltbarer Zustände um illegale Müllablagerungen mitten im Ort“ sei für die Menschen nicht zu verstehen, ist Gerd Lippold überzeugt.

Auf de ehemalige Ziegelei-Villa in Lobstädt wurde ein Farbanschlag verübt. Quelle: André Neumann

Wenn in dem Zusammenhang Anwohner mit Anschlägen unter Druck gesetzt werden, müsse eine Grenze erreicht sein, an der die Behörden „klare Kante zeigen“, fordert er. Die Täter müssten die Grenze jetzt erkennen.

Nach Ansicht der Polizeidirektion Leipzig könne nach der Farbbeutel-Attacke von einem Anschlag „keine Rede sein“, teilt Sprecher Uwe Voigt auf Anfrage mit. Ermittelt werde wegen Sachbeschädigung gegen unbekannt.

Keine Spekulationen des Neukieritzscher Bürgermeisters Thomas Hellriegel

Der Neukieritzscher Bürgermeister Thomas Hellriegel ( CDU) will sich an Spekulationen über eine möglichen Zusammenhang zwischen den öffentlichen Berichten und den Anschlägen nicht beteiligen. Das könne sein, es könne aber auch etwas ganz anderes dahinter stecken, sagte er der LVZ. Dennoch finde er es „nicht gut, dass dieses wunderschöne Haus nun schon zum zweiten Mal beschädigt wurde.“

Das Erfkamp-Gelände in Lobtsädt. Quelle: Thomas Kube

Helmut Erfkamp, Grundstückseigentümer und früherer Unternehmer mit mehreren Firmen auf dem Gelände, weist jegliche Schuldzuweisung zurück. Egal wie er zu seinem Nachbarn stehe, sagte Erfkampf der LVZ, der habe sehr viel Geld in das Haus gesteckt. Das sei anerkennenswert. Er könne sich auch nicht vorstellen, dass jemand von dem Gelände hinter den Anschlägen stecken könnte.

Landtagsabgeordneter Gerd Lippold setzt jetzt auf Öffentlichkeit

Landtagsabgeordneter Gerd Lippold setzt jetzt auf Öffentlichkeit und Transparenz sowohl „zu den Zuständen und zum Handeln der Behörden“. Das verknüpft er mit einem Appell an die Regierung: „Den sächsischen Umweltminister Thomas Schmidt fordere ich auf, sich über die Situation vor Ort zu informieren, den Landkreis und die Kommune nach Kräften zu unterstützen und keinen Zweifel aufkommen zu lassen, dass in Sachsen bei Recht und Ordnung ohne Ansehen der Person beurteilt und gehandelt wird.“

Von den Menschen in Lobstädt wünscht er sich, dass viele „den unmittelbar Betroffenen offen ihre Solidarität zeigen“. Dies sei das effektivste Mittel gegen Einschüchterungsversuche.

Kommentar: Anschläge müssen aufgeklärt werden Es ist gut, dass in Lobstädt jetzt offen über das Erfkamp-Gelände gesprochen wird. Viel zu lange hatte man den Eindruck, die meisten hätten sich damit abgefunden, dass auf dem Ziegelei-Gelände in großen Mengen Abfall liegt und dass weder Eigentümer noch Behörden ernsthaft tätig werden. Ganz und gar nicht zu tolerieren ist, dass die alte Ziegelei-Villa nebenan, die von einer jungen Familie aufwendig saniert wird, jetzt zum Ziel von Anschlägen wird. Die Polizei will diesen Begriff zwar nicht verwenden, doch Steine und Farbbeutel fliegen nicht aus Versehen gegen eine neue Fassade. Problematisch wird die Sache, wenn beides in Zusammenhang gebracht wird oder tatsächlich in Zusammenhang stehen sollte. Eine andauernde Auseinandersetzung am südlichen Ende der Glück-Auf-Straße braucht Lobstädt jetzt ganz und gar nicht, wenn das Kapitel Mülllager zu einem guten Ende gebracht werden soll. Wenn jetzt öffentlicher Druck aufgebaut wird, sollte das konsequent, aber auch maßvoll geschehen. Wird der Grundstückseigentümer zu sehr vor den Kopf gestoßen, könnte das auch nach hinten losgehen. Erwartet werden darf aber, dass die Behörden nicht weiter so tun, als sei alles gut in Lobstädt. Das gilt nun nach dem mittlerweile zweiten Anschlag auch für die Polizei, die ihre Arbeit machen muss. Steine und Farbbeutel gegen ein frisch saniertes Haus zu werfen, ist kein Kavaliersdelikt. Und ob Zusammenhang oder nicht – gerade weil die Anschläge unmittelbar neben dem in den Fokus geratenen Abfalllager geschehen sind, müssen sie aufgeklärt werden. a.neumann@lvz.de

Von André Neumann