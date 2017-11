Faschingsparty mit Groitzscher Carneval Club im Gasthof Großpriesligk

Groitzsch. Zwei Abendveranstaltungen bietet der Groitzscher Carneval Club (GCC) in der gerade begonnenen Vorsaison an. An diesem und dem nächsten Sonnabend, 18. und 25. November, steigen die Faschingspartys im Gasthof Großpriesligk unter dem Motto „Ob Kartoffelsack oder Abendkleid – beim GCC ist Party-Zeit!“. Ab 19.30 Uhr erwarten die Besucher rund zweieinhalb Stunden beste Unterhaltung, kündigt Zugmarschall und Vereinssprecher Dirk Hoffmann an. Die Generalprobe in der vergangenen Woche habe gut geklappt. Eintrittskarten gibt es noch in der Bäckerei Schützka, Altenburger Straße.

Seine 53. Saison hatte der GCC, wie berichtet, am 11.11. auf dem Markt eröffnet. Nachdem die große Bühne abgebaut und die Fläche beräumt waren, ging es zur Vereinsfeier ins Hotel „Weißes Roß“, sagte Hoffmann. „Während sich die Kinder Spaghetti mit Tomatensoße gewünscht hatten, gab es für die Großen unter anderem Martinsgans.“ Das neue Prinzenpaar Hendrik I., der Vereinschef, und Kerstin I. sowie Bürgermeister Maik Kunze spendierten jeweils eine Runde und wurden entsprechend bejubelt.

Unter der Woche haben die Faschingsjünger noch die Saaldekoration in Großpriesligk vervollständigt. Die für die Generalprobe erforderliche Technik hatten sie schon zuvor aufgebaut. Nun sei alles für den ersten Abend vorbereitet, so Hoffmann.

Von Olaf Krenz