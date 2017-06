Es ist kein Musical, kein Schauspiel, kein Theaterstück in dem Sinne. Vielmehr ist die Aufführung von Goethes Faust am Freitag ein Projekt, gar ein Überraschungsei. Schüler des Gymnasiums Am Breiten Teich in Borna haben den Stoff vollkommen neu interpretiert und stellenweise in die heutige Zeit übertragen.