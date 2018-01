Fehler der Toilette in Groitzsch behoben: Jetzt bürgerfreundliche Öffnungszeiten

Groitzsch. Probleme mit einer laut Bürgermeister „exzellenten Visitenkarte für unsere Stadt“ hat jetzt FDP-Stadtrat Kai Ludwig angesprochen. Bürger hatten ihm gesagt, dass die neue öffentliche Toilette am Rande des Groitzscher Marktes meist geschlossen ist, erklärte er in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses. Dabei sei doch das hochmoderne stille Örtchen, für das die Kommune rund 190 000 Euro investiert hatte, erst am Jahresende in Betrieb gegangen. Ein inzwischen behobener Uhrenfehler in der Anlage war der Grund, antwortete Bauamtsleiter Dirk Schmidt.

Zwei Tage vor der Karnevalseröffnung am 11.11. mit reichlich Publikum auf dem Markt hatte Stadtoberhaupt Maik Kunze (CDU) in der Stadtratssitzung von der Freigabe der im Frühjahr per Kran eingeschwebten Sanitär-Box berichtet. Die sei „edel und nobel“ und werde schon häufig genutzt, wie er beim Vorbeifahren am roten Licht gesehen habe. Diese Einschätzung musste der Bürgermeister zumindest für den Dezember revidieren. Während des Weihnachtsmarktes hatte es einigen Ärger gegeben, weil die Toilettenanzeige eben selten auf „grün“ stand, sagte er.

Die Ursache allen Übels war der mittlerweile erfolgte Einbau eines Pissoirs im westlichen Teil des Gebäudes zwischen Hotel und Zeitzer Straße gewesen, erklärte Bauamtsleiter Schmidt. Bei den Installationsarbeiten sei der Strom für einige Zeit abgestellt worden, was die interne Uhr gestoppt hatte. „Dadurch war die Toilette dann schon 3 Uhr geöffnet, aber 17 Uhr bereits geschlossen.“ Den Fehler habe er noch im alten Jahr behoben.

„Nun ist eine Nutzung zwischen 5 und 23 Uhr möglich – wenn nicht tatsächlich besetzt ist“, so Schmidt. Mit dem frühen Beginn soll auch dem Busfahrer der ersten Tour am Tag die Möglichkeit gegeben werden, einem dringenden Bedürfnis nachkommen zu können. „Wenn es nötig ist, können wir Zeiten auch ändern.“

Im Schnitt habe die Toilette bisher eine Wocheneinnahme von 20,50 Euro, sagte der Bauamtsleiter. Bei einer Gebühr von 50 Cent seien das 51 Nutzungen.

Von Olaf Krenz