Festival AdriAkustik im Kulturpark zieht Hunderte Besucher in seinen Bann

Wenn sich der Kulturpark in Deutzen in einen Campingplatz verwandelt und sich Besucher 18 Uhr „Guten Morgen“ sagen, ist wieder Liedermacherfestival. 400 Übernachtungsgäste und noch einmal so viele Besucher kamen am Wochenende zur AdriAkustik, um rund 70 Musikern zu huldigen. Und deren Texte waren zur Freude der Zuhörer nicht immer jugendfrei.