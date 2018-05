Borna

In der Kindertagesstätte Regenbogen in Borna konnte am Freitag das Zuckertütenfest der Vorschüler erst mit einiger Verspätung beginnen. Denn die Feuerwehr, die sämtliche Schultüten im Gerätehaus gesammelt hatte, um sie am Nachmittag vorbeizubringen, musste zunächst zu einem Einsatz ausrücken.

Feuer im Waldstück hinter dem Wilhelmschacht

Im Waldstück hinter dem Gewerbegebiet Am Wilhelmschacht zwischen B 93 und Speicherbecken Borna waren gleich mehrere Haufen Holz- und Grünschnitt in Brand geraten.

„Wir wurden kurz vor 15 Uhr alarmiert“, sagt Toni Winkler, Bornaer Ortswehr- und am Freitag Einsatzleiter. Mit vor Ort seien auch die Kameraden aus Lobstädt, Neukirchen und Kitzscher gewesen.

Feuer an drei verschiedenen Stellen

Zum Einsatz kamen unter anderem die Atemschutzgeräteträger, weil der Rauch die Sicht extrem erschwerte und für Atembeschwerden hätte sorgen können. Winkler schätzt, dass das Feuer auf rund 750 Quadratmetern gewütet hat – an drei verschiedenen Stellen gleichzeitig.

Für ihn liegt daher die Vermutung nahe, dass es sich um Brandstiftung handelt. Zwei Stunden brauchten die ehrenamtlichen Helfer am Nachmittag, um ein Übergreifen der Flammen auf den trockenen Wald zu verhindern und die Haufen zu löschen.

Von Julia Tonne