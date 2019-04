Pegau

Die Stadtfeuerwehr Pegau schreibt Geschichte: Gegründet in einer Zeit, als Brände noch mit Eimerketten oder der Handdruckspritze gelöscht wurden, feiert die Wehr nun ihren 150. Geburtstag. Dazu findet am 24. und 25. Mai ein Jubiläumsfest mit Stadtrallye, Feuerwehrübung, Ausstellung, Tanz und Livemusik rund um den Markt und Kirchplatz statt.

An alles in Pegau denken: Von Straßensperrung bis Versorgung

Die Vorbereitungen begannen schon vor einem Jahr und sind nun weitgehend abgeschlossen, berichtet Marco Becher. Der Brandinspektor ist Orts- und Stadtwehrleiter in Personalunion und hat neben seinem Stellvertreter Ronny Wiesner noch ein tatkräftiges Organisationsteam an seiner Seite. „150 Jahre feiert man nicht mal eben so“, meint der 36-Jährige, „es muss an alles gedacht werden, von der Straßensperrung bis zur Versorgung.“

Gruppenbild der Feuerwehr Pegau um 1873 Quelle: Heimatmuseum Pegau

Unterstützung durch Ortsfeuerwehren am Festwochenende

Auch für den Fall eines Einsatzes sind die Pegauer am Festwochenende gewappnet: „Das kleine Tagesgeschäft sichern unsere Ortswehren aus Wiederau, Werben, Kitzen und Schkorlopp ab“, ist der Pegauer dankbar. „Wir unterstützen uns gegenseitig, da muss man gar nicht groß fragen.“ Bei größeren Lagen springen benachbarte Wehren mit ein.

Aktuell zählt die Ortsfeuerwehr Pegau 90 Mitglieder. 25 Mädchen und Jungen gehören der Kinder- und Jugendfeuerwehr unter der Leitung von Paula Teich an, die Alters- und Ehrenabteilung umfasst 23 Kameraden und die Einsatzabteilung kommt auf 42 Brandschützer. „Es könnten gerne ein paar mehr sein“, findet Marco Becher, der insbesondere in der Tagesalarmbereitschaft Defizite sieht.

Die Pegauer Feuerwehrkameraden sorgen mit ihren Frauen selbst für reichlich Nachwuchs für ihre Wehren. Quelle: Foto: Olaf Becher

Zu wenig Kameraden für die neuralgische Mittagszeit

„Wir haben zwar das Glück, dass einige Kameraden in der Stadtverwaltung, in städtischen Betrieben oder bei der Berufsfeuerwehr Leipzig und der Werkfeuerwehr Böhlen angestellt sind und damit auch tagsüber ausrücken können, aber das ist insgesamt zu wenig.“ Gebäudebrände etwa um die neuralgische Mittagszeit „können wir derzeit nicht mehr alleine stemmen“.

Pegauer Kameraden top ausgebildet

Hinzu komme ein großer logistischer und zeitlicher Aufwand, um auf den Fahrzeugen die Einsatzbereitschaft wiederherzustellen. „Wir hätten gerne einen angestellten Gerätewart“, äußert er einen Wunsch zum Geburtstag, „er könnte uns viel Arbeit abnehmen.“ Die Mannschaft selbst sei top ausgebildet und werde regelmäßig geschult. „Wir haben allein 23 Atemschutzgeräteträger“, zählt der Stadtwehrleiter auf. Auch immer mehr Frauen entdecken die Feuerwehr für sich. Derzeit zählt die Einsatzabteilung sieben Kameradinnen.

Am 14. Januar wurde die Feuerwehr Pegau zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung B2/B176 alarmiert. Zwei Autos sind zusammengestoßen, es liefen erhebliche Mengen an Betriebsmittel aus. Die Feuerwehr stellte am Einsatzort den Brandschutz sicher, klemmte die Fahrzeugbatterien ab, streute die auslaufenden Betriebsmittel ab. Quelle: Feuerwehr Pegau/Ronny Wiesner

Rekordjahr 2018 mit 108 Einsätzen

Im Schnitt fahren die Pegauer 50 bis 60 Einsätze im Jahr, vorrangig sind das technische Hilfeleistungen wie das Öffnen von Türen, Beseitigen von umgestürzten Bäumen, Unterstützung des Rettungsdienstes oder Hilfe bei Verkehrsunfällen. „Das Spektrum wird immer breiter und der klassische Brand geht eher zurück“, so der Brandinspektor. „2018 war unser Rekordjahr mit 108 Einsätzen.“ Schuld daran war zum einen Sturm Friederike, der im Januar 2018 über den Landkreis fegte und zahlreiche Bäume umstürzen ließ. Zum anderen war es die Rekordhitze des Sommers, die dazu führte, dass die Kameraden viele Feldbrände löschen mussten – auch oft außerhalb ihres Einsatzgebietes.

Dank an Wegbegleiter und Unterstützer

Zum Jubiläum am 24. und 25. Mai möchten die Pegauer nicht nur öffentlich Danke sagen – an die Stadt mit ihrem Bauhof, an Wegbegleiter, Unterstützer und befreundete Vereine – sondern auch Werbung in eigener Sache betreiben. „Nachwuchs können wir immer gut gebrauchen“, spricht Marco Becher im Namen der Wehr.

Schweigeminute für verstorbene Kameraden

Eröffnet wird das Fest am Freitag, 17 Uhr, mit einer Kranzniederlegung am alten Gerätehaus. In einer Schweigeminute gedenken die Pegauer ihrer verstorbenen Kameraden, die namentlich auf einer Tafel aufgelistet sind. Im Anschluss öffnet die Ausstellung des Traditions- und Fördervereins mit technischen Gerätschaften von der Handdruckspritze bis zur Einsatzkleidung im Wandel der Zeiten. „Früher sind wir per Hand losgezogen und jetzt mit dem Handy“, beschreibt es der Pegauer treffend. Der Markt und Kirchplatz werden für das Fest zwei Tage für den Verkehr gesperrt.

Die Kameraden der Pegauer Feuerwehr haben im April ein etwa 35 Quadratmeter großes Lagerfeuer gelöscht, weil entgegen der Anmeldung Unrat verbrannt worden ist. Quelle: Feuerwehr Pegau/Ronny Wiesner

„Wir hoffen natürlich auf viele Besucher“, blickt Marco Becher auf das Fest. Als Geburtstagsgeschenk bekommt die Wehr noch in diesem Jahr über 100 neue Schutzhelme – die 35.000 Euro dafür zahlt die Stadt. Bestellt ist außerdem ein Löschfahrzeug für 465.000 Euro, das jedoch erst in einem Jahr ausgeliefert wird. „Zum Tag der offenen Tür 2020 stellen wir es dann vor.“

Festprogramm zum Feuerwehrjubiläum Pegau Freitag, 24. Mai – 17 Uhr Kranzniederlegung und Schweigeminute an der Gedenktafel am alten Gerätehaus; Eröffnung der Ausstellung – 19 Uhr Festveranstaltung für geladene Gäste im Volkshaus – 20 Uhr Disco im Festzelt auf dem Kirchplatz – 23 Uhr DJ marcapasos aus Leipzig legt auf Sonnabend, 25. Mai – 10 Uhr Stadtrallye der Jugendfeuerwehren, Markt – 14 Uhr Übung „ Feuerwehr im Wandel der Zeit“, Markt – 16 Uhr Auftritt der Guggemusik Blablös, Kirchplatz – 17 Uhr Auftritte der Tanzgruppen des Pegauer Karnevalklubs – 19 Uhr SchwarzWeiß Drumshow aus Groitzsch – 20 Uhr Livemusik mit The Befees aus Leipzig – Ganztägig: Technikausstellung auf dem Markt mit Wasserwacht, Technischem Hilfswerk, DRK (Möglichkeit zur Blutspende), Polizei, historische Feuerwehrfahrzeuge – Kinderprogramm: Hüpfburg, Spritzspiele, Karussell, Schminken, Tombola

Von Kathrin Haase