Pegau

Wegen eines unklaren Feuerscheins rückte die Pegauer Feuerwehr am Mittwochvormittag aus. Sie war gegen 10 Uhr alarmiert worden, teilt der Stellvertretende Ortswehrleiter Ronny Wiesner mit. Vor Ort in der Eulauer Straße brannte unter Aufsicht ein größerer Haufen. Zwar wurde den Kameraden unter Leitung des Wehrleiters Marco Becher von einem anwesenden Bürger eine Anmeldung für ein Lagerfeuer vorgezeigt. Allerdings fielen ihnen mehrere Verstöße auf, sodass sie den Brand löschten.

Lagerfeuer zu großflächig und mit Unrat

Nicht allein die Ausdehnung stand im Widerspruch zu der Anmeldung für ein Lagerfeuer. So hatte die Feuerstelle eine Größe von rund 35 Quadratmeter. Vor allem aber mussten die Kameraden in den Flammen eine Menge Unrat feststellen, so Wiesner weiter. Es war der Versuch unternommen worden, Abfälle wie Stühle, Glas, Spraydosen, Papier, Plaste und Grünschnitt zu verbrennen. Deshalb kam es auch zu einer enorme Rauchentwicklung, wodurch die Schwaden weithin zu sehen waren.

Antragsteller muss Kosten tragen

Um die Verstöße zu unterbinden, setzten die Brandschützer ein C-Rohr ein, das Feuer zu löschen. Der Einsatz der neun Pegauer Kameraden mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 war nach rund einer Stunde beendet. Der Antragsteller für das vermeintliche Lagerfeuer muss die Kosten für das Ausrücken und das Tätigwerden der Feuerwehr tragen, kündigt der Vize-Wehrleiter an.

Auflagen für Lagerfeuer beachten

Er weist noch einmal darauf hin, dass für ein Lagerfeuer nur trockenes und unbehandeltes Holz verwendet werden darf. Zudem müssen die Auflagen der Anmeldung dringend beachtet werden, so Ronny Wiesner.

Von LVZ