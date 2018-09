Rötha

Blau-neongelbe Uniformen tummelten sich schon am Sonnabendvormittag auf dem Lindenplatz in Rötha – die Feuerwehr hatte eingeladen zu ihrem 144. Jahrestag. Kinder durften Spritzen bedienen, mit Schläuchen hantieren, und es wurde ordentlich mit Wasser gematscht. Aber etwas verhalten war das Programm denn doch: Zum Beispiel rückte der angekündigte Brandschutzcontainer der Firma Atemschutz-Röser aus Kömmlitz nicht an, weil die Kollegen kurzfristig verhindert waren. Stattdessen gab es, wie angekündigt, warmes Essen aus der Gulasch-Kanone und nachmittags eine Wasserbombenschlacht.

Zur Schau gestellte Technik: Die Feuerwehr feierte auf dem Lindenplatz. Quelle: Katja Senier

Ortswehrleiterin Manuela Brandel klärte auf: „Wir haben uns tatsächlich die echten Highlights für nächstes Jahr zum 145. Geburtstag aufgehoben.“ Da werde dann ein dreitägiges Programm mit viel Musik und eben jenem Brandschutzcontainer auf die Beine gestellt, der dieses Jahr fehlte.

Feuerwehr mit Besucherresonanz zufrieden

Dennoch sind die Feuerwehrleute mit dem Besucherzulauf zufrieden. „Dieses Fest hier ist in der Gegend das einzige der Ortswehren“, erklärte Röthas Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos), „und es ist fest verankert.“ Sein Ziel für die nächsten Jahre ist es, den schönen, aber ins wirtschaftliche Hintertreffen geratenen Röthaer Markt neu zu erwecken. „Wir hoffen Fördermittel für die Umgestaltung des Marktes zu bekommen“, so der Bürgermeister weiter. Der Abrissantrag für das historische Gebäude des „Goldenen Löwen“ wurde wohl zurückgenommen, und nun richtet man in Rötha das Augenmerk auf eine Wiederbelebung der ehemaligen Gaststätte.

Bürgermeister ehrt Röthaer Feuerwehrmitglieder

Aber erstmal hatte Stephan Eichhorn an diesem Abend noch eine andere Aufgabe, nämlich die Verleihung der Ehrungen der Feuerwehr. Gewürdigt wurden unter anderem die Ortswehrleiterin Manuela Brandel und ihr Stellvertreter Klaus Schömann, die Feuerwehrleute Mathias Lange und Tino Zacharias für ihren zehnjährigen aktiven Dienst, und drei Herren, die bereits 60 Jahre in der Feuerwehr aktiv waren, sich aber an diesem Abend alle entschuldigen ließen.

Ehrungen: Bürgermeister Stephan Eichhorn (v.l.) würdigte die Verdienste von Manuela Brandel, Mathias Lange, Tino Zacharias und Klaus Schömann. Quelle: Katja Senier

Zurzeit gibt es 27 Kinder in der Jugendfeuerwehr und ebenso viele aktive Feuerwehrleute. Da diese aber alle arbeiten gehen, 90 Prozent davon im Schichtdienst, kommt es manchmal zu Engpässen in der Besetzung, und die Kollegen aus Espenhain, Oelzschau oder Mölbis müssen aushelfen. Wenn es ganz eng wird, werden die Feuerwehrleute abgestellt, die auf dem örtlichen Bauhof arbeiten und damit dem Bürgermeister direkt unterstehen. „Aber zum Glück sind wir dieses Jahr vor echten Problemen bewahrt geblieben“, resümierte Manuela Brandel.

Ruhiges Jahr für Feuerwehr Rötha

Den größten Einsatz mussten die Wehren Anfang des Jahres beim Sturmtief „Friederike“ fahren, als durch etliche umgefallene Bäume in der Umgegend die Stromleitungen gekappt und Straßen versperrt wurden. Jetzt im Sommer gab es durch die Hitze einige Feldbrände, „aber es war ein eher ruhiges Jahr“, so Klaus Schömann.

Den Höhepunkt des Festes bildete der traditionelle Fackellauf vom Lindenplatz über den Markt um die Georgenkirche.

Von Katja Senier