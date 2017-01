Kitzscher. Als Hans Neumann in die Freiwillige Feuerwehr Kitzscher eintrat, war er ein ehrgeiziger Junge von 15 Jahren. Das war am 1. April 1962. Jetzt, knapp 55 Jahre später, ist er 70 Jahre alt, gestandener Feuerwehrmann im Rang eines Brandinspektors sowie ältester und mit seinem Pegauer Kollegen Dietrich Baldeweg auch dienstältester Gemeindewehrleiter im Landkreis Leipzig. Am Freitagabend wird sein Nachfolger gewählt, Hans Neumann tritt nach 25 Jahren an der Spitze der freiwilligen Feuerwehr Kitzscher nicht noch einmal an.

Mit 17 Jahren rückte Neumann zu seinem ersten Einsatz aus. In der zu Kitzscher gehörenden Siedlung Lindhardt war ein Getreideboden in Brand geraten, zwei Kinder verloren bei dem Feuer ihr Leben. Der junge Feuerwehrmann war damals noch nicht in vorderster Reihe eingesetzt, bekam die Toten nicht zu sehen. Doch im Laufe der nächsten Jahrzehnte sollten auch solche Schicksale sein Dasein als Feuerwehrmann begleiten, sei es bei Bränden oder schweren Verkehrsunfällen.

Einmal sah Hans Neumann auch dem eigenen Tod ins Auge. Da befand er sich allerdings nicht im Feuerwehreinsatz, sondern auf Arbeit. Sein Job in der Witznitzer Brikettfabrik war es damals, am 21. März 1990, den Boden der Brikettpresse glatt zu hobeln, als sich in der Anlage eine heftige Kohlestaubexplosion ereignete. „Ich sehe die Flamme heute noch vor mir“ sagt Neumann, der mit schweren Verbrennungen und zwei amputierten Fingern davon kam. Zwei Kollegen überlebten nicht.

Es dauerte eine Weile, ehe der Kitzscheraner wieder hergestellt war und auch wieder arbeiten konnte. Einige fragten ihn damals verwundert, wie er nach einem solchen Erlebnis wieder Feuerwehrmann sein könne. Doch Hans Neumann, der heute sagt: „Die Feuerwehr ist mein Leben“, wollte vom Aufhören nichts wissen, hängte sich noch stärker rein. Knapp zwei Jahre nach dem Unfall, Anfang 1992, wurde er zum ersten Mal zum Wehrleiter in Kitzscher gewählt.

Nach den ersten Jahren als junger Feuerwehrmann und drei Jahren als Marinesoldat auf See absolvierte Hans Neumann bei der Berufsfeuerwehr im Chemiewerk Böhlen die Gruppenführerausbildung. Es folgten ein Selbststudium zum Feuerwehroffizier und etliche weitere Qualifikationen.

Als der Kitzscheraner bei der Feuerwehr begann, stand noch ein alter Opel Blitz in einem kleinen Stützpunkt am heutigen Rathaus, den Kameraden aus zwei Autos zusammengebaut hatten. Heute verfügt die FFW Kitzscher über ein gut bestücktes Gerätehaus und eine moderne Fahrzeugflotte sowie eine leistungsfähige Außenstelle in Trages. Die gute Ausstattung ist auch Neumanns Verdienst, der während seiner Amtszeit nicht müde wurde, Forderungen nach nötiger Ausrüstung mit Nachdruck aufzumachen. Er selbst bescheinigt vor allem dem jetzigen Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler), sich stark für die Feuerwehr eingesetzt zu haben.

Neumanns Wehrleiterjahre waren nicht immer konfliktfrei. Es gab zeitweilig Kritik am Führungsstil und Angriffe auf seine Position. Letztlich setzte er sich durch und errang die Anerkennung und Wertschätzung seiner Kameraden. Und als Hans Neumann vor zehn Jahren ankündigte, 2012, wenn er das Rentenalter erreicht, aufhören zu wollen, fand sich noch kein Nachfolger und er hängte ein weiteres halbes Jahrzehnt dran.

Das ist jetzt anders. Gleich drei Männer aus der Truppe stehen am Freitagabend in Kitzscher zur Wahl für den Wehrleiter. Er selbst, sagt Neumann, habe darauf hingearbeitet, dass der Nachwuchs die nötigen Qualifikationen erlangt. Egal, wie die Wahl ausgeht, sagt der scheidende Chef, er sehe die Feuerwehr weiter auf einem guten Weg.

Er selbst wird gleich nach der Wahl in die Alters- und Ehrenabteilung wechseln und dort den Vorsitz übernehmen. So ist es auf der jüngsten Veranstaltung, zu der er schon eingeladen war, besprochen worden. Und auch die aktive Truppe wird noch eine Weile auf seine Unterstützung zählen können. Schon allein deshalb, weil Hans Neumann mit seiner Frau, die ebenfalls seit mehr als 25 Jahren zur Truppe gehört, in der Wohnung über dem Feuerwehrstützpunkt wohnen bleiben kann.

Von André Neumann