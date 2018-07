Borna/Neukirchen

Zu einem kleinen Wiesenbrand rückte die Freiwillige Feuerwehr Neukirchen am Montagabend an den Harthsee aus. Autofahrer, die auf der Autobahn 72 unterwegs waren, hatten laut Polizei eine Rauchwolke gesehen. Die Feuerwehr war prompt vor Ort und musste löschen. Den Angabe zufolge waren rund 30 Quadratmeter Fläche betroffen.

Schwerwiegender als dieser glimpflich abgehende Wiesenbrand ist aus Sicht des Neukirchner Wehrleiters Steffen Reichelt die potenzielle Brandgefahr, die von wilden Campern und Wohnmobilisten am Harthsee-Ufer ausgingen. Nicht nur, dass sie trotz der extremen Trockenheit grillten und Feuer machten; auch Müll und wie Brenngläser wirkende Glasflaschen würden in der Landschaft illegal entsorgt.

Erst kürzlich sei die Wehr an den See ausgerückt, weil dort ein Lagerfeuer loderte. „Die Jugendlichen meinten, es unter Kontrolle zu haben – doch was heißt unter Kontrolle bei Waldbrand-Warnstufe 4 bis 5“, fragt Reichelt. Es gebe dringenden Handlungsbedarf, hier ordnend einzugreifen.

Von LVZ