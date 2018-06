Borna

Aufregung am Sonnabend in der Altstädter Hauptstraße in Borna zur besten Frühstückszeit: In voller Kapelle rückte die Feuerwehr gegen 8 Uhr zu einem Wohnhausbrand an. In dem Gebäude mit der Nummer 33 befand sich eine Person, die vorsorglich ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Feuerwehrleute hatten den Brand, der aus bislang ungeklärten Gründen in einem Raum des angebauten Hintergebäudes ausgebrochen war, rasch unter Kontrolle. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude wurde verhindert.

Zwei Anrufe in der Leitstelle

In der Leitstelle in Leipzig gingen hintereinander zwei Anrufe ein, informierte Einsatzleiter Toni Winkler von der Bornaer Feuerwehr. Der erste Anrufer habe von starker Rauchentwicklung, der zweite von einem Vollbrand geredet. Deshalb seien zwei Löschzüge alarmiert worden. Die Feuerwehren Borna, Zedtlitz und Neukirchen rückten mit insgesamt 38 Kameraden und acht Fahrzeugen aus. Rettungsdienst und Polizei wurden ebenfalls zur Brandstelle in der Altstadt beordert. „Wir haben das Feuer von drei Seiten eingekreist und das Wohnhaus damit retten können“, so der Einsatzchef. Der vermutlich um die 60 Jahre alte Bewohner, der sich allein im Haus befand, sei herausgeholt worden. „Wir mussten auch einen Hund retten“, berichtete Oberbrandmeister Winkler. Der Raum, in dem das Feuer vermutlich ausbrach, sei aber ausgebrannt. Ob das Haus zunächst unbewohnbar ist, blieb offen. Früher hatte sich hier eine Bar befunden.

Feuerwehr schlägt Tür ein

Straßenbewohner beobachten den Einsatz der Helfer. Auch der unmittelbare Nachbar Reiner Taetz. Der Postbote habe bei ihm geklingelt und Alarm geschlagen, erzählte er. Daraufhin habe er sofort die Leitstelle angerufen. Taetz wusste zu berichten, dass der gerettete Bewohner allein in dem Haus lebt. „Ich habe geklopft und gerufen“, doch der Mann, ein Hörgerät-Träger, habe nicht reagiert. Die Feuerwehrleute mussten deshalb die Tür aufbrechen, um den Mann vor der Gefahr zu retten. Nachbar Taetz zeigte sich froh, dass durch den schnellen Einsatz der Rettungskräfte das Feuer keinen größeren Schaden anrichten konnte.

Von Frank Prenzel