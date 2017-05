In Borna springen derzeit im Ernstfall keine Sirenen an, um die Brandschützer in Marsch zu setzen. Ein Zustand, der im Zweifelsfall durchaus gefährlich werden kann, ist der Bornaer Stadtwehrleiter Tino Reim überzeugt. Deshalb macht er sich dafür stark, auch in Borna eine sirenengestützte Alarmierung zu ermöglichen.