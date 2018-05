Borna

Ein Marder war die augenscheinliche Ursache dafür, dass am Dienstagmorgen ein kompletter Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Borna zum Parkhaus an der Mühlgasse ausrückte. Gegen 7 Uhr hatte eine Autofahrerin, ein Pendlerin aus dem Altenburger Land auf dem Weg zur Arbeit, ihren PKW in dem innerstädtischen Gebäude abgestellt.

Dabei bemerkte sie Rauch aus dem Motorraum und alarmierte die Feuerwehr. „Die Alarm- und Ausrückeordnung sieht vor, dass wir bei Tiefgaragen oder Parkhäusern mit vier Fahrzeugen kommen“, sagt Einsatzleiter Kai Noeske. Die 15 Kameraden hätten nach wenigen Minuten aber zurückfahren können, denn: „Die Frau hatte alles, was glimmte, schon selbst aus dem Motorraum holen können. Wir haben nur noch vorsichtshalber die Batterie abgeklemmt.“

Ein Marder habe verschiedene Kabel zerstört; die Hitze des Motors habe das Material schließlich zum Glimmen gebracht. Am PKW entstand über den Marderfraß hinaus kein nennenswerter Schaden.

