Groitzsch/Pegau. Die Kameraden der Stadtfeuerwehr Groitzsch und der Feuerwehr Pegau wurden Mittwoch gegen 13.30 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in die Groitzscher Schletterstraße gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang Qualm aus dem Obergeschoss des Einfamilienhauses. Bauarbeiter, welche aktuell an dem Dachstuhl beschäftigt waren, hatten das Feuer bemerkt. Sie alarmierten die Feuerwehr und führten erste Löschversuche durch. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Groitzsch und Pegau stießen unter schweren Atemschutz in den Dachstuhl vor und löschten das Feuer. Mittels einer Wärmebildkamera untersuchten die Einsatzkräfte den Dachstuhl auf weitere Glutnester. Teilweise mussten Zwischendecken aufgebrochen und Styropor entfernt werden, um Glutherde abzulöschen. Zum Einsatz kamen sechs Löschfahrzeuge mit 24 Kameraden der Wehren. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Brandursache und Sachschaden sind der Feuerwehr nicht bekannt. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz für die Einsatzkräfte beendet, teilte der Pressesprecher der Feuerwehr Groitzsch, Mike Köhler, mit.



Von lvz