Groitzsch/Audigast

Die Leipziger Band „Final Stap“ gehört fast schon zum Inventar im Gasthof Audigast. Jedes Jahr im Herbst gibt sie ein Konzert für ihre Groitzscher Fans. Auch auf der aktuellen Architek-Tour macht „Final Stap“ zwischen Chemnitz, Magdeburg, Leipzig, Halle und Dresden wieder Station auf dem flachen Land: Veranstalter René Fischer holt die Formation am 3. November nach Audigast, das Konzert beginnt 21 Uhr.

Gebürtige Bornaerin Jane Sakel ist dabei

Die zusammengewürfelte Band mit wechselnden Gästen vereint große Namen der deutschen Rockszene: Tobias Künzel und Jens Sembdner von den Prinzen, Sänger Mike Kilian von Rockhaus, Dirk Posner von Amor & die Kids, Christian Sorge von Feuerstein sowie die gebürtige Bornaerin Jane Sakel (P 16), Christoph Stein-Schneider von Fury in the Slaughterhouse und Peter Freudenthaler von Fools Garden. Gemeinsam haben sie sich dem Rock und Beat verschrieben, covern Songs von Led Zeppelin bis Joe Cocker und den Beatles.

Vorverkauf für das Konzert läuft

Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf im Friseursalon Doreen in Audigast und bei Heise in Groitzsch sowie Restkarten an der Abendkasse.

Von Kathrin Haase