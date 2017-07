Fit für Sinfonie, Operette und Filmmusik – LSO sucht neuen Chefdirigenten

Gesucht wird jemand, der keine Berührungsängste mit der so genannten leichten Muse hat. Operette also, aber auch Filmmusik und Walzerklänge. Zugleich muss er im klassischen Repertoire zu Hause sein. So lautet das Anforderungsprofil des neuen Mannes, der beim Leipziger Symphonieorchester (LSO) möglichst in einem Jahr den Taktstock von Wolfgang Rögner übernehmen soll.